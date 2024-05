Rückendeckung von Union? Bjelica reagiert

IMAGO/O.Behrendt

Gehen Union Berlin und Trainer Nenad Bjelica im Sommer getrennte Wege?

Die Zeit von Nenad Bjelica als Trainer des 1. FC Union Berlin endet im Sommer 2024, nach rund sieben Monaten trennen sich die Wege zwischen den Eisernen und dem 52-jährigen Trainer. Das zumindest berichtete der "kicker" am Mittwoch. Sogar von einem Endspiel in der anstehenden Bundesliga-Partie gegen den VfL Bochum (Sonntag, 15:30 Uhr) war die Rede. Nun hat Bjelica reagiert.

"Diese Themen haben wir überhaupt nicht besprochen. Ich kann nicht beeinflussen, was berichtet wird. Ich kann nur beeinflussen, wie ich meine Mannschaft vorbereite. Der Fokus liegt auf dem Spiel am Sonntag", sagte der Kroate vor Keller-Duell mit dem VfL Bochum.

In der Tabelle rangieren die Berliner und der VfL mit jeweils 30 Punkten zwei Zähler vor dem Relegationsplatz. Der Sieger der Partie würde einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Dass die Berichte um seine Person die Vorbereitung auf die Partie in irgendeiner Weise torpedieren könnten, wies Bjelica allerdings vollumfänglich von sich. "Ich bin fast 17 Jahre Trainer. Ich habe einige Situationen in meiner Karriere gehabt, die nicht einfach waren. Ich kann mit stressigen Situationen gut umgehen", so der ehemalige Mittelfeldspieler.

Bjelica spürt weiterhin Vertrauen beim 1. FC Union Berlin

Außerdem habe er keineswegs das Gefühl, dass die Vereinsführung oder die Mannschaft nicht mehr hinter ihm stehen würden. Rückendeckung verspüre er "absolut", so der Coach auf Nachfrage.

Am Sonntag seien "absolute Konzentration und Disziplin" gefragt. Zudem müsse man einfach akzeptieren, dass das Toreschießen derzeit nicht so leicht von der Hand gehe. Für die eigenen Treffer müsse man schlicht "härter arbeiten, als andere", wenn man diese Herausforderung annehme, sei dies der erste Schritt zur Besserung.

Im Training hätte sein Team ihn zuletzt sogar "begeistert". "Meine Mannschaft hat absoluten Respekt von meiner Seite", ich werde sie bis zum Schluss unterstützen, schloss Bjelica.