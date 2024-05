Medien: "Viele" Kimmich-Fürsprecher in Barcelona

IMAGO/Michael Zemanek/Shutterstock

Joshua Kimmich wird zunächst mit dem FC Bayern über seine Zukunft sprechen

Das Arbeitspapier von Joshua Kimmich beim FC Bayern endet 2025. Der FC Barcelona hofft wohl weiterhin auf eine Verpflichtung des Nationalspielers. Nicht nur Barca-Trainer Xavi soll ein Fürsprecher des Routiniers sein.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, ist der FC Barcelona weiterhin an Kimmich interessiert. Der 29-Jährige habe "viele Fürsprecher in Barcelona", so der Tenor.

Besonders Xavi gilt als großer Kimmich-Fan. Dass sich der Coach nun doch für einen Verbleib über den Sommer hinaus entschied, ließ die Gerüchteküche rund um Kimmich zuletzt wieder hochköcheln.

Der gelernte Mittelfeldmann hatte sich kürzlich im Interview mit der spanischen Sportzeitung "AS" über die zahlreichen Wechsel-Spekulationen um seine Person geäußert. Er werde "zuerst mit Bayern sprechen", stellte Kimmich klar.

Der FC Barcelona sowie Real Madrid seien "unglaubliche Vereine mit einer unglaublichen Geschichte", sagte der Bayern-Star gleichzeitig über Spaniens Fußball-Giganten.

Kimmich will Trainer-Entscheidung des FC Bayern abwarten

Zuletzt wurde Kimmich vom Portal "TBR" bei Manchester City ins Spiel gebracht. Cheftrainer Pep Guardiola soll an seinem Ex-Schützling vom FC Bayern interessiert sein.

Kimmich ist vertraglich noch bis 2025 an die Münchner gebunden. Beide Parteien werden sich wohl im Sommer an einen Tisch setzen. Sportvorstand Max Eberl zufolge möchte Kimmich zunächst wissen, wer an der Säbener Straße auf Thomas Tuchel folgt. Eine Entscheidung ist bislang nicht gefallen.

Kimmich war 2014 vom VfB Stuttgart nach München gewechselt. Beim FC Bayern entwickelte er sich in der Folge zum Stamm- sowie zum Nationalspieler. Kimmichs größter Erfolg mit dem FC Bayern war bislang der Triple-Gewinn unter Hansi Flick in der Saison 2019/20.

Ob die Zusammenarbeit über den kommenden Sommer hinaus weitergeht, bleibt abzuwarten. Der FC Barcelona wird mit Interesse hinschauen.