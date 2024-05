Offiziell! Marco Reus verlässt den BVB

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Marco Reus wird 2024/25 nicht mehr für den BVB spielen

Im Sommer 2012 wechselte Marco Reus von Borussia Mönchengladbach zurück zu seinem Jugendklub Borussia Dortmund, zwölf Jahre später wird die Traum-Ehe zwischen dem Offensivspieler und dem BVB enden. Das gaben Reus und die Borussen am Freitag bekannt.

"Wie soll ich anfangen", wendet sich ein sichtlich gerührter Marco Reus auf auf den Social-Media-Kanälen des BVB an die Anhängerschaft der Borussia, dann lässt der Routinier die Bombe platzen: "Liebe BVB-Fans, zwölf Jahre durfte ich in diesem wunderschönen Stadion spielen. Mein halbes Leben habe ich diesem Klub gewidmet. Ich habe eine Menge Höhen und Tiefen erlebt, aber mehr Högen, meiner Meinung nach. Der Klub und ich sind zu dem Entschluss gekommen, den Vertrag nicht zu verlängern", so Reus.

Die richtigen Worte zu finden, "falle ihm sehr schwer". Wichtig sei allerdings, dass das Thema um seine Zukunft keines mehr sei, da man gemeinsam noch einige große Ziele habe, führt der 48-fache Nationalspieler weiter mit Blick auf das Champions-League-Finale in Wembley aus.

Nach dem 1:0-Sieg im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain darf der BVB weiter davon träumen, den ganz großen Coup in der europäischen Fußball-Königsklasse zu schaffen.

Eine Botschaft von Marco Reus. pic.twitter.com/9RAdvocK0q — Borussia Dortmund (@BVB) 3. Mai 2024

Der Vertrag von Marco Reus wäre ohnehin am Ende der Spielzeit ausgelaufen, zuletzt wurde viel darüber spekuliert, ob man die Zusammenarbeit fortsetzt. Ob und wo Reus seine Karriere fortsetzt, ist noch nicht klar.

Tür beim BVB steht laut Watzke immer offen

"Ich bin unheimlich dankbar und stolz für diese besondere Zeit bei meinem Klub Borussia Dortmund. Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich in diesem Verein verbracht und jeden Tag genossen, obwohl es natürlich auch schwierige Momente gab. Ich weiß heute schon, dass mir der Abschied am Saisonende schwerfallen wird", wird Reus auf "bvb.de" zitiert.

Auch Klub-Boss Hans-Joachim Watzke kommt in der offiziellen Mitteilung zu Wort: "Marco Reus ist einer der größten Spieler dieses Klubs. Er ist gebürtiger Dortmunder, hat fast zehn Jahre in unserem Nachwuchs gespielt, zwölf Jahre bei den Profis und war lange der Kapitän unserer Mannschaft. Seine Verbindung zu Borussia Dortmund ist außergewöhnlich. Wir wünschen Marco von Herzen alles Gute für seine Zukunft", so Watzke, der der Klub-Ikone in der Zukunft einen Platz im Verein offeriert: "Wir hoffen sehr, dass er im Anschluss an seine Profikarriere zum BVB zurückkehren wird, denn hier in Dortmund warten genug spannende Aufgaben auf ihn."

Deutschlands Fußballer des Jahres 2012 und 2019 erreichte mit dem BVB das Champions-League-Finale 2013, gewann zweimal den DFB-Pokal und erzielte in bislang 424 Partien 168 Tore und 128 Vorlagen.