Nach BVB-Aus: Erste Anfragen für Marco Reus

Marco Reus verlässt den BVB nach der Saison, aber wohin?

Nach zwölf Jahren wird Marco Reus Borussia Dortmund im Sommer verlassen, das steht seit Freitag fest. Doch wie es für den früheren BVB-Kapitän weitergeht, ist noch offen. Laut einem Medienbericht trudeln aber bereits erste Anfragen ein, die den 34-Jährigen ins Grübeln bringen sollen. Eine Variante scheint dabei jedoch ausgeschlossen.

Borussia Dortmund und Marco Reus haben sich verständigt, den am Ende der Saison auslaufenden Vertrag nicht noch einmal zu verlängern, das erklärte der BVB-Profi jüngst in einer Videobotschaft, in der er auf seine enge Bindung zu seinem Heimtklub Bezug nahm und darauf verwies, wie schwer es ihm falle, die richtigen Worte zu finden. Wichtig sei vor allem, dass das Zukunfts-Thema endlich abgeschlossen sei. Jedenfalls bei den Schwarz-Gelben.

Wochenlang war spekuliert worden, ob der Noch-Vizemeister dem Routinier noch einmal einen Anschlussvertrag geben würde, zuletzt aber deuteten die Zeichen auf Abschied hin, der nun bestätigt wurde.

Nach Informationen von "Bild" ist aber klar, dass der Offensivmann seine Fußballschuhe noch nicht an den Nagel hängen will. Jetzt, wo Klarheit herrsche, auf die Reus intern zuletzt gedrängt haben soll, könne er sich endlich mit anderen Vereinen beschäftigen.

Vor einigen Wochen wurde unter anderem über eine Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach, an eine seiner alten Wirkungsstätten, diskutiert. Doch laut dem Boulevard-Blatt ist ein Wechsel innerhalb der Bundesliga kein Thema.

Spielt Reus bald mit oder gegen Messi?

"Ernsthafte Option" hingegen sei ein Wechsel über den großen Teich in die USA, um in der MLS anzuheuern. Von dort soll es erste Anfragen geben. Welche Klubs interessiert sein sollen, sagt der Bericht allerdings nicht.

Reus wäre bei Weitem nicht der erste Spieler, der in der MLS Fuß fasst. Mehr als 20 Bundesliga-Spieler waren (oder sind) dort (schon/noch) aktiv, unter anderem Lothar Matthäus (im Jahr 2000 bei den NY Metrostars), Bastian Schweinsteiger (2017 bis 2019, Chicago Fire) oder Hany Mukhtar (seit 2020, Nashville).

In der höchsten Fußball-Liga Nordamerikas würde Reus unter anderem auf Stars wie Messi (Inter Miami), den Ex-Leipziger Emil Forsberg und zahlreiche andere Spieler treffen, die noch vor gar nicht langer Zeit in Europa aktiv waren.

Beim BVB hofft man derweil, dass Reus nach Abschluss seiner Profi-Karriere, zum BVB zurückkehrt. Das könnte aber laut dem "Bild"-Bericht möglicherweise noch ein wenig dauern.