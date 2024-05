Medien: Bundesliga-Quintett will Ouedraogo

IMAGO/Steinbrenner

Ein Quintett will wohl Assan Ouedraogo vom FC Schalke 04

Während der FC Schalke 04 weiter auf einen Verbleib von Assan Ouedraogo hofft, bringt sich rund ein Drittel der Fußball-Bundesliga in Stellung, um den Mittelfeldspieler unter Vertrag zu nehmen, darunter auch der FC Bayern, der angeblich zusammen mit einem anderen Europapokal-Teilnehmer beste Chancen haben soll.

Wie geht es für Assan Ouedraogo in der kommenden Saison weiter? Während zuletzt über ein Leihmodell spekuliert wurde, das allerdings einen vorherigen millionenschweren Verkauf beinhaltete, sind nun gleich fünf (weitere) Interessenten für den zentralen Mittelfeldspieler durchgesickert.

Laut "Sky" haben die bereits seit Längerem mit Ouedraogo in Verbindung gebrachten FC Bayern sowie RB Leipzig beste Chancen auf einen Transfer. Das Duo soll demnach Favorit auf eine Verpflichtung sein. Beide Top-Vereine sollen dem S04-Talent eine Gehaltsofferte im unteren Millionenbereich gemacht haben.

Bislang soll Ouedraogo dem Vernehmen nach lediglich ein Mini-Salär von weit unter 100.000 Euro bei den Königsblauen verdienen.

Neben den Münchnern und den Roten Bullen nennt der TV-Sender noch Werder Bremen, den VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim als Interessenten. "Sport Bild" hatte zuletzt auch Eintracht Frankfurt ins Spiel gebracht, womit es sogar sechs Vereine wären, die sich um den 17-Jährigen bemühen.

So oder so: Nach "Sky"-Infos soll Ouedraogo definitiv in diesem Sommer verkauft werden, der Spieler selbst habe die Entscheidung gefällt, gehen zu wollen. Allerdings sei ein Comeback auf Zeit in Folge einer Leihe nicht ausgeschlossen.

Holt sich Schalke Ouedraogo via Leihe zurück?

Von einer solchen Variante hatte zuletzt "Sport Bild" berichtet.

Nach Informationen des Fachmagazins ist es eine konkrete Option, dass der FC Schalke sein Tafelsilber zwar für geschätzte acht Millionen Euro an einen Bundesliga-Klub verkauft, den gebürtigen Mülheimer dann aber direkt wieder ausleiht und so zu viel Einsatzzeit für die weitere sportliche Entwicklung verhilft.

Ob diese Variante tatsächlich ernsthaft diskutiert wird zwischen den Gelsenkirchenern und potenziellen Abnehmern, ist aber noch nicht bekannt.

Fakt ist, dass der U17-Weltmeister seine Profi-Tauglichkeit noch nicht dauerhaft unter Beweis gestellt hat. In der laufenden Zweitliga-Saison kam der Mittelfeldspieler auf acht Startelf-Einsätze für den FC Schalke. In insgesamt 15 Einsätzen erzielte er zwei Tore, hatte mehrmals in den letzten Monaten mit Verletzungssorgen zu kämpfen.