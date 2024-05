Sancho wünscht sich spezielle Geste für Reus

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Verstehen sich bestens: Die BVB-Profis Reus (li.) und Sancho

Im Sommer endet die Ära von Marco Reus bei Borussia Dortmund, der Vertrag des ehemaligen BVB-Kapitäns wird nicht verlängert. Nach der Bekanntgabe des Abschieds meldeten sich zahlreiche aktuelle und frühere Mitspieler von Reus via Instagram, darunter auch Jadon Sancho, der eine ganz besondere Geste für den Routinier forderte.

Seit Freitagmittag steht fest, dass Marco Reus und Borussia Dortmund nach der aktuellen Saison nach sage und schreibe zwölf Jahren getrennte Wege gehen werden.

Deutschlands Fußballer des Jahres 2012 und 2019 erreichte mit dem BVB das Champions-League-Finale 2013, gewann zweimal den DFB-Pokal und erzielte in bislang 424 Partien 168 Tore und 128 Vorlagen, eine Bilanz, die Reus-Kollege Jadon Sancho zu einem Wunsch veranlasste.

Als Reaktion auf das Abschiedsposting von Reus bei Instagram schrieb Sancho an den BVB gerichtet: "Wir müssen die Trikot-Nummer elf in Ruhestand schicken!" Heißt: Die von Reus getragene Nummer soll als Würdigung für die Leistungen des 34-Jährigen in Zukunft nicht mehr vergeben werden. Eine Praktik, die in vielen Sportklubs Tradition hat.

Viele BVB-Stars trugen bereits die Nummer elf

Ob der BVB auf Sanchos Forderung eingeht, ist noch nicht bekannt. In der Vergangenheit trugen vor Reus noch zahlreiche andere Top-Akteure die Nummer elf. Darunter unter anderem Mario Götze (in der Saison 11/12), Davon Odonkor (05 bis 07) und Heiko Herrlich (95 bis 2004) sowie ebenfalls zeitweise Lars Ricken, Stephane Chapuisat, Karl-Heinz Riedle, Michael Rummenigge, Frank Mill, Lothar Emmerich und viele mehr.

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke jedenfalls hob bereits die Bedeutung von Reus für die Westfalen hervor.

"Marco Reus ist einer der größten Spieler dieses Klubs. Er ist gebürtiger Dortmunder, hat fast zehn Jahre in unserem Nachwuchs gespielt, zwölf Jahre bei den Profis und war lange der Kapitän unserer Mannschaft. Seine Verbindung zu Borussia Dortmund ist außergewöhnlich. Wir wünschen Marco von Herzen alles Gute für seine Zukunft", so Watzke in einem Statement.

Außerdem offerierte Watzke der Klub-Ikone in der Zukunft einen Platz im Verein: "Wir hoffen sehr, dass er im Anschluss an seine Profikarriere zum BVB zurückkehren wird, denn hier in Dortmund warten genug spannende Aufgaben auf ihn."