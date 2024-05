Alonso hat trotz Spielfeld-Bann "keine Sorgen"

AFP/SID/Alberto PIZZOLI

Sitzt in Frankfurt seine Sperre ab: Xabi Alonso

Meister Bayer Leverkusen muss auf dem Weg zur perfekten Saison in der Fußball-Bundesliga am Wochenende auf Erfolgstrainer Xabi Alonso verzichten - zumindest an der Seitenlinie.

Der 42-Jährige muss nach seiner vierten Gelben Karte in der Vorwoche die Sperre auf der Tribüne absitzen, hat aber "keine Sorgen", wie er vor dem Duell bei Eintracht Frankfurt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) erklärte.

"Ich kann vor dem Spiel und in der Halbzeit in der Kabine stehen", so der Baske, der mit seinem Team seit mittlerweile 47 Pflichtspielen in dieser Saison ohne Niederlage ist. Es sei zwar "eine neue Situation, aber hoffentlich hat das keinen Einfluss."

Auch Robert Andrich nimmt es gelassen: "Es wird keine große Umstellung sein. Wir sind als Mannschaft so gefestigt, dass wir das alleine hinbekommen", meinte der Nationalspieler im Anschluss an das dominante 2:0 im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom am Donnerstag.

Dabei ist Alonsos Rückkehr nach Frankfurt mit eine der wenigen schlechten Erinnerungen aus seiner knapp 19-monatigen Amtszeit als Bayer-Trainer verknüpft. Die 1:5-Klatsche in seinem zweiten Spiel an der Seitenlinie am 15. Oktober 2022 sei immer noch "sehr frisch", sagte Alonso: "In Frankfurt zu spielen ist es immer hart. Hohes Tempo, gute Spieler, guter Trainer. Wir haben nicht so viel Zeit zum Vorbereiten, aber wir haben genug Spieler und wollen ungeschlagen bleiben."