HSV-Coach Baumgart wettert gegen Kritiker und Schiris

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

HSV-Trainer Steffen Baumgart ist auf einige Leute zurzeit nicht so gut zu sprechen

HSV-Trainer Steffen Baumgart hat nach dem 1:0-Sieg der Hamburger im Derby gegen den FC St. Pauli zu einem Rundumschlag ausgeholt. Ihr Fett weg bekamen die Kritiker des Trainers - und die Schiedsrichter.

"Ich habe den Job hier. Ich mache den gerne. Und alle anderen können mich mal da, wo ich noch schöner bin", wetterte Baumgart bei "Sky" in Richtung seiner Kritiker.

Trotz des Prestige-Erfolgs im Hamburg-Derby gegen den Rivalen aus St. Pauli wird der HSV den Aufstieg in die Bundesliga wohl erneut verpassen. Zwei Spieltage vor Saisonende liegen die Rothosen weiter vier Punkte hinter dem Relegationsrang.

Der früherer Meistertrainer Christoph Daum hatte Baumgarts Verpflichtung in einem Interview mit "11 Freunde" als "Riesenfehler" bezeichnet und sich über den Vollgas-Fußball des Trainers lustig gemacht, der nicht zur 2. Bundesliga passe.

Auch HSV-Ikone Felix Magath stimmte in den Chor der Kritiker ein, monierte in einem Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", dass sein langjähriger Verein offenbar "gar keinen Anspruch mehr" habe.

HSV: Baumgart "weiß, dass ich ein guter Trainer bin"

Ohne Namen zu nennen, verteidigte sich Baumgart gegen die kritischen Stimmen. "Ich weiß, dass ich ein guter Trainer bin - egal ob man Erfolg hat oder nicht. Ich weiß, was ich kann. Da brauche ich keinen von außen."

Seine Kritiker "können erzählen, was sie wollen - ist ihr gutes Recht. Wir sind ja alle froh, dass wir in einem freien Land leben. Jeder darf sich äußern. Es äußern sich ja sogar Leute, die die letzten 20 Jahre gar nicht in Hamburg waren."

Auch die Schiris kamen nicht ungeschoren davon. "Ganz ehrlich: Die gehen mir auf den Sack. Und das meine ich auch genau so", polterte der 52-Jährige. Am Freitagabend hatten die Unparteiischen zwei Tore seiner Mannschaft nicht anerkannt.

Baumgart kritisierte vor allem, dass ähnliche Szenen in verschiedenen Spielen oft anders bewertet würden.