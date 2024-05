Guardiola schaltet sich in Trainersuche des FC Bayern ein

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Pep Guardiola glaubt, dass der FC Bayern einen geeigneten Trainer finden wird

Der frühere Coach Pep Guardiola hat sich in die schleppend laufende Trainersuche des FC Bayern eingeschaltet.

"Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit und sie werden sich sicher für den Richtigen entscheiden", sagte Guardiola bei "Sky".

Der Teammanager von Manchester City ergänzte: "Es geht auch darum, wie sie spielen möchten und welche Spieler sie zur Verfügung haben. Bayern hat die richtigen Ressourcen und Leute in ihren Reihen. Sie haben einen fähigen Vorstand, der die bestmögliche Lösung finden wird."

Er wünsche sich, dass die Münchner einen geeigneten Trainer finden, "weil ich den Verein so sehr liebe", sagte Guardiola, der von 2013 bis 2016 in München unter Vertrag stand: "Es war sehr schön in dieser Stadt und ich habe noch immer viele wirklich gute Freunde in München."

Seit 2016 trainiert Guardiola Manchester City in der englischen Premier League. Zu Spekulationen, er selbst könnte den letztjährigen Triple-Sieger in diesem Sommer verlassen und möglicherweise als Coach nach München zurückkehren, äußerte sich Guardiola nicht.

Wer bleibt dem FC Bayern?

Die Suche des FC Bayern nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel gestaltet sich schwierig. Von Xabi Alonso (bleibt bei Bayer Leverkusen), Julian Nagelsmann (bleibt Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft), Ralf Rangnick (bleibt österreichischer Nationaltrainer) und Roberto De Zerbi (bleibt bei Brighton & Hove Albion) haben die Münchner bereits Absagen kassiert.

Als mögliche Kandidaten werden jetzt noch Roger Schmidt von SL Benfica, Ex-Trainer Hansi Flick, Ernesto Valverde von Athletic Bilbao oder der vereinslose Rudi Garcia, der zuletzt bei der SSC Neapel aktiv war, gehandelt.

Auch Zinedine Zidane (vereinslos), Antonio Conte (vereinslos) oder Erik ten Hag (Manchester United) sollen in den Gedanken der Bayern-Bosse eine Rolle spielen.