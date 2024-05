Reus-Gala! BVB zerlegt überforderte Augsburger

IMAGO/David Inderlied

Marco Reus (M.) war mit einem Tor und zwei Vorlagen einer der überragenden Akteure beim BVB

Borussia Dortmund hat zum Start der Abschiedstournee von Marco Reus weiteres Selbstvertrauen für die Champions League getankt.

Marco Reus ließ niemanden aus. Unter tosendem Jubel der Fans klatschte die lebende Legende von Borussia Dortmund mit jedem Kollegen, jedem Betreuer, jedem aus dem Trainerstab einzeln ab und genoss die Sprechchöre - nach einem vorletzten Auftritt vor der geliebten Gelben Wand.

"Das ist unbeschreiblich. Nach vorne gerufen zu werden, dass die Fans deinen Namen rufen, dafür fehlen mir die Worte", sagte Reus bei "Sky" nach dem 5:1 (4:1) gegen den FC Augsburg - in einem Spiel, das sportlich so wenig Wert hatte und doch für Reus und alle schwarzgelben Fans so bedeutsam war.

Kehl adelt Reus: "Das hat er sich mehr als verdient"

"Das hat er sich mehr als verdient. Die Emotionen, die Würdigung, was er noch einmal geleistet hat, ist großartig", lobte Sportdirektor Sebastian Kehl. Reus wird den Verein am Saisonende verlassen, als "einer der größten Spieler, die wir haben in der BVB-Geschichte", wie Kehl betonte. Zudem kann der 34-Jährige, der nie deutscher Meister wurde, ja sogar noch die Champions League gewinnen: Am Dienstag steht das Halbfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain an.

Am munteren Toreschießen gegen Augsburg war auch Reus (34.) beteiligt. Am Freitag hatten die Dortmunder die Trennung vom langjährigen Kapitän im Sommer verkündet. Youssoufa Moukoko (4., 30.), Donyell Malen (20.) und Felix Nmecha (64.) erzielten unter teils gütiger Mithilfe der Augsburger die weiteren Tore der Gastgeber.

Ruben Vargas (32.) traf für den FCA, der durch die dritte Niederlage in Folge einen weiteren Rückschlag im Kampf um die internationalen Plätze hinnehmen musste.

BVB-Trainer Edin Terzic hatte zwischen den beiden Halbfinals in der Champions League die Rotationsmaschine kräftig angeworfen. Im Vergleich zum Hinspiel gegen den französischen Meister (1:0) veränderte Terzic seine Mannschaft auf zehn Positionen, einzig Torhüter Gregor Kobel blieb in der Startelf.

Morey feiert Startelf-Comeback nach mehr als drei Jahren

Dafür feierte der 18-jährige Kjell-Arik Wätjen vor 81.365 Zuschauern sein Profidebüt, Außenverteidiger Mateu Morey stand nach mehr als drei Jahren mal wieder in der Dortmunder Startformation.

Trotz der Umstellungen legte der BVB einen Blitzstart hin. Nach einem Querschläger in der Abwehr der Gäste streichelte Moukoko den Ball mit der Wade über die Linie. Der bereits für die Königsklasse qualifizierten Borussia war auch in der Folge nicht anzumerken, dass die Begegnung sportlich bedeutungslos war. Reus per Hacke (9.) und Malen (16.) verpassten zunächst aber den zweiten Treffer.

Dieser gelang dem freistehenden Malen per Kopf nach Flanke von Jamie Bynoe-Gittens. Moukoko profitierte beim 3:0 nach einer Reus-Ecke von einem kapitalen Fehler des Augsburger Ersatztorhüters Tomas Koubek. Beim vierten BVB-Treffer durfte Reus unbedrängt von der Mittellinie auf Koubek zulaufen. Sein 155. Bundesligatreffer verzückte auch die BVB-Bosse Hans-Joachim Watzke und Lars Ricken auf der Tribüne.

Standing Ovations für Marco Reus

Augsburg nutzte die Gunst des Dortmunder Reservistenballs nicht. Ungeordnet und überfordert liefen die Gäste in der ersten Halbzeit über den Rasen. Daran änderte auch der Treffer von Vargas nichts.

Nach dem Wechsel fand das Team von Trainer Jess Thorup etwas besser ins Spiel. Ermedin Demirovic zielte aber zu ungenau (52., 53.). Dortmund schaltete angesichts der klaren Führung einen Gang zurück. Kobel parierte aber stark gegen Arne Maier (58.) und Demirovic (61.).

Nmecha erhöhte dann für Dortmund. Reus verpasste sein zweites Tor kurz darauf knapp und verließ dann unter dem lauten Jubel der Fans den Rasen. Julian Brandt ersetzte ihn.