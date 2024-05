Enthüllt: So hoch ist das BVB-Transferbudget

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Dem BVB stehen im Sommer mindestens 40 Millionen Euro zur Verfügung

Borussia Dortmund könnte im Sommer ein größerer Umbruch bevorstehen. Die Leihen von Ian Maatsen und Jadon Sancho enden nach der Saison. Auch die Zukunft von Mats Hummels ist aktuell noch offen. Der Abschied von Marco Reus ist bereits besiegelt. Mega-Ablösen für Nachfolger kann der BVB aber wohl nicht stemmen.

"Sky"-Transferjournalist Patrick Berger vermeldete am Freitagabend in "Transfer Update - Die Show", dass Borussia Dortmund zum aktuellen Zeitpunkt ein Transferbudget in Höhe von rund 40 Millionen Euro netto zur Verfügung steht. Darin sind etwaige Einnahmen durch den Verkauf von Spielern noch nicht inkludiert.

Durch Transfererlöse könnte das Budget "noch deutlich ansteigen", so Berger weiter. Die Gerüchte um einen Abgang von Donyell Malen halten sich seit geraumer Zeit im Umfeld der Westfalen. Der Niederländer könnte Medienberichten zufolge zwischen 40 und 60 Millionen Euro in die Dortmunder Kassen spülen.

BVB: Was passiert mit Ian Maatsen und Jadon Sancho?

Nach einer enttäuschenden Bundesligasaison, die für das Team von Edin Terzic vermutlich auf dem fünften Tabellenplatz endet, steht dem Vizemeister der letzten Spielzeit ein größerer Umbruch ins Haus. Der Abschied von Vereinsikone Marco Reus ist seit Freitag besiegelt. Auch Mats Hummels könnte den Traditionsklub nach Ablauf seines Vertrages ablösefrei verlassen.

Zudem ist auch unklar, wie es mit den Leihgaben Ian Maatsen und Jadon Sancho nach der Spielzeit weitergeht. Beide Spieler würden laut "Sky" gerne im Ruhrpott bleiben. Maatsen, der vom FC Chelsea ausgeliehen ist, würde dank einer Ausstiegsklausel wohl rund 40 Millionen Euro kosten.

Über einen ähnlichen Preis wurde auch bei Sancho spekuliert. Dass der BVB beide Leistungsträger halten kann, ist allerdings mehr als fraglich. Ohne die Generierung von zusätzlichen Einnahmen dürfte die Zukunft beider Leihgaben wohl nicht beim Bundesligisten liegen.