Liverpool-Legende deutet van-Dijk-Abschied an

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Verlässt Virgil van Dijk den FC Liverpool?

Die Zukunft von Virgil van Dijk beim FC Liverpool ist ungewiss. Eine Vereinslegende riet dem Niederländer nun zu einem Abschied. Haben Borussia Dortmund oder der FC Bayern Chancen?

Obwohl sein Vertrag beim FC Liverpool noch bis 2025 datiert ist, reißen die Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied von Virgil van Dijk nicht ab.

Reds-Ikone Graeme Souness rechnet mit einem Wechsel im Sommer. "Ich schaue ihn mir jetzt an und den Lärm, den er macht, was er in seiner ganzen Karriere nicht getan hat. Ich denke, er ist offensichtlich unglücklich", sagte der Schotte im Podcast "Three Up Front".

Anfang des Jahres hatte van Dijk seine Zukunft in Liverpool offen gelassen, nachdem Teammanager Jürgen Klopp seinen Rücktritt verkündete. "Das ist eine große Frage. Ich weiß es nicht", sagte er damals überraschend ehrlich.

Souness glaubt nicht daran, dass van Dijk seine Karriere bei den Reds fortsetzen wird. "Slot (Arne Slot, Trainer-Kandidat bei Liverpool; d. Red.) muss van Dijk auf seine Seite ziehen. Er ist der Kapitän, aber Van Dijk mag ihn vielleicht nicht. Er könnte etwas gehört haben und denken, dass dieser Typ die Mannschaft nicht dorthin bringt, wo sie hin will, dass die Uhr seiner Karriere tickt, dass er vielleicht woanders hingehen muss", so der 70-Jährige.

Einen Wechsel zu Real Madrid kann sich Souness gut vorstellen: "Die Tatsache, dass der Vertrag von Virgil van Dijk bald ausläuft, macht mir Sorgen. Er wird im Juli 33 Jahre alt, und wenn sein Agent den Sportdirektor von Real Madrid anrufen würde, würden sie ihn nehmen."

BVB und FC Bayern mit Chancen?

Van Dijk wurde zuletzt auch bei Borussia Dortmund und dem FC Bayern gehandelt.

Der "Mirror" spekulierte zuletzt über einen Abschied des 1,95-Meter-Hünen. In diesem Zusammenhang nannte das britische Boulevard-Blatt unter anderem den BVB als Interessenten und schrieb den Westfalen sogar gute Chancen zu, van Dijk verpflichten zu können.

Der hochdekorierte Abwehrstar soll in Liverpool allerdings rund 15 Millionen Euro pro Jahr verdienen - für den BVB eine utopische Summe. Hinzu käme eine satte Ablöse, da van Dijks Marktwert immer noch auf 32 Millionen Euro taxiert wird.

"Sky" vermeldete zudem, ein Wechsel van Dijks zum BVB sei Stand jetzt ausgeschlossen.

"Sports Zone", ein französisches Medium für Transfernews, vermeldete indes, dass auch der FC Bayern die Fühler ausgestreckt hat.