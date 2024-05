Bericht: Englischer Top-Klub nimmt VfB-Stürmer ins Visier

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Serhou Guirassy (r.) vom VfB Stuttgart ist heiß begehrt

Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart hat mit 25 Treffern in 25 Ligapartien Begehrlichkeiten bei unzähligen Top-Klubs geweckt. Auch der FC Bayern und Borussia Dortmund sollen die Fühler ausgestreckt haben. Nun droht den Bundesligisten aber offenbar harte Konkurrenz von einem englischen Top-Klub.

Der FC Arsenal sucht fieberhaft nach einem waschechten Mittelstürmer. Kai Havertz erfüllt diese Rolle in der laufenden Saison zwar überaus solide, ein richtiger Neuner ist aber auch der deutsche Nationalspieler nicht. Im Sommer wollen die Gunners daher offenbar auf dem Transfermarkt nachlegen.

Transferjournalist Ekrem Konur vermeldet bei X, dass der Spitzenreiter der Premier League gleich drei Top-Kandidaten auf die offene Stelle im Sturmzentrum ausgemacht habe. Neben Sporting-Shootingstar Viktor Gyökeres und dem ehemaligen BVB-Profi Alexander Isak soll auch Sehrou Guirassy vom VfB Suttgart auf der Liste stehen.

VfB Stuttgart: BVB und FC Bayern ebenfalls an Guirassy dran

Der 28-Jährige begeistert in dieser Saison mit 25 Bundesliga-Toren in 25 Einätzen. Damit hat der Mittelstürmer, der im Sommer dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 17 Millionen Euro wechseln kann, großen Anteil daran, dass die Schwaben erstmals seit 2008 wieder für die Königsklasse qualifiziert sind. Zuletzt wurde berichtet, dass auch der BVB und FC Bayern den Angreifer aus Guinea ins Visier genommen haben.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayer Insider" heißt, buhlen sowohl der deutsche Rekordmeister als auch die Westfalen nach wie vor um die Dienste von Guirassy. An der Isar soll der Stuttgarter in die Fußstapfen von Eric Maxim Choupo-Moting treten, dessen auslaufender Vertrag an der Säbener Straße nicht verlängert wird.

Beim BVB sei der ehemalige Kölner das "Mittelstürmer-Transferziel Nummer eins". Die Zukunft von Sébastien Haller in Dortmund ist unklar. Die "Bild" hatte zuletzt berichtet, dass der Stürmer trotz Vertrag bis 2026 zu den Verkaufskandidaten für den Sommer gehöre.