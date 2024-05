FC Bayern krönt sich zum Meister

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Der FC Bayern setzte sich gegen Bayer Leverkusen durch

Erster Titel abgehakt - die Fußballerinnen von Bayern München haben ungeschlagen zum sechsten Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Der Siegestanz der ungeschlagenen Bayern-Meisterinnen begann ausgerechnet vor dem Stadion von Bayer Leverkusen - diese wahrlich äußerst gelungene Pointe der Bundesliga-Entscheidung war wohl auch Herbert Hainer nicht entgangen.

Der Präsident, für die Münchner Männer mit wachsender Verzweiflung auf Trainersuche, umarmte alle Spielerinnen und Coach Alexander Straus, dann bekam er beim gemeinsamen Posieren fürs Meisterfoto noch ein paar Spritzer Weißbier aus dem Riesenglas ab.

Die Titelverteidigerinnen begossen ihre sechste deutsche Meisterschaft nach dem entscheidenden 2:1 (2:0) bei Bayer allerdings mit deutlich gebremstem Schaum.

"Wir haben am Donnerstag noch ein großes Ziel und feiern nur ein bisschen", sagte Nationalspielerin Linda Dallmann: "Dann geht's mit voller Konzentration ins Pokalfinale!" Und zwar um 16:00 Uhr (ZDF und Sky) in Köln gegen die um sieben Liga-Punkte abgehängten Rivalinnen vom VfL Wolfsburg.

FC Bayern will "in der nächsten Saison auch in der Champions League angreifen"

Die Bayern-Frauen haben zwar zum zweiten Mal in Folge den Titel geholt, sind aber auch als Jägerinnen des Doubles noch nicht bereit, die Wolfsburg-Dynastie für beendet zu erklären. "Ich bin ganz klar dagegen, von einer Wachablösung zu sprechen. Wolfsburg hat über Jahre Titel geholt, auch international, da sind wir noch nicht", mahnte Dallmann.

Straus sprach deshalb biergeduscht sofort davon, "in der nächsten Saison auch in der Champions League anzugreifen". Sein Team werde in den kommenden Jahren "noch besser werden. Wir werden massiv sein!"

In der ersten Halbzeit hatte die englische Nationalspielerin Georgia Stanway in der 18. Minute mit der Führung eröffnet, Dallmann erhöhte (27.). In der zweiten Hälfte verkürzte zwar Leverkusens Nikola Karczewska (62.), dennoch feierten die Münchnerinnen am Ende ihre zweite erfolgreiche Titelverteidigung nach 2016.

Jovana Damnjanovic schob die Party an. Sie setzte sich im Strafraum durch und fand in der Mitte Stanway, die nur noch einschob. Dallmann scheiterte nach Zuspiel von Giulia Gwinn zwar an Bayer-Keeperin Friederike Repohl, erhöhte aber kurz darauf nach einer Ecke.

Bis zur Pause blieb es ein hoch konzentrierter Auftritt - ein dritter Treffer lag in der Luft. Die Auswärtsfans sangen schon von der Meisterschaft.

In der zweiten Hälfte durchbrach die Sonne die graue Wolkendecke über dem Ulrich-Haberland-Stadion, den 2817 Zuschauern bot sich ein ähnliches Bild wie zuvor: Der FCB spielte drückend nach vorne. Gwinn verpasste kurz nach Wiederanpfiff von Schiedsrichterin Anna-Lena Heidenreich das 3:0 (49.) - der Ball lief gut.

Doch dann kam Bayer noch einmal heran. Nach einer unübersichtlichen Situation sorgte die eingewechselte Karczewska für den Anschluss. Bayern schaltete umgehend wieder um und sorgte mit viel Ballbesitz für Ruhe. Dann wurde gefeiert.