Irre Haaland-Gala! Das "Tier" lässt Kritiker verstummen

IMAGO/David Blunsden

Erling Haaland zerlegte Wolverhampton im Alleingang

Mit einer 5:1-Gala hat Manchester City die Wolverhampton Wanderers am Samstag vom Rasen gefegt und darf so weiterhin vom vierten Meistertitel in Serie träumen. Spieler des Spiels: Erling Haaland, der erstmals seit seinem Wechsel vom BVB zu den Cityzens vier Treffer in einer Partie erzielen konnte - und damit auch eine passende Antwort in Richtung seiner Kritiker sandete.

"Tolles Spiel, wichtiger Sieg", äußerte sich Haaland nach der Partie gegenüber Vereinsmedien zur Partie. "Es fühlt sich fantastisch an, vier Tore zu erzielen und einen wichtigen Sieg zu erringen."

Da sich der FC Arsenal am Samstag beim 3:0 gegen den AFC Bournemouth ebenfalls keine Blöße gab, liegen Haaland und Manchester City weiterhin nur einen Zähler hinter dem Tabellenführer auf dem zweiten Rang. Allerdings haben die Sky Blues eine Partie weniger absolviert. Sollte Haaland seine derzeitige Form auch im Schlussspurt der Saison aufrecht erhalten können, stehen die Chancen der Gunners nicht gerade gut.

Haaland versenkte gegen die Wolves im Etihad Stadium zwei Foulelfmeter (12./45.+3), traf in der 35. Minute mit dem Kopf und trug sich neun Minuten nach der Pause überdies mit einem Linksschuss in die Liste der Torschützen ein.

Haaland mit eindrucksvollen Werten

Haaland steht mit 25 Treffern auch an der Spitze der Torjägerliste, er hat in seinen ersten 63 Premier-League-Spielen 61-mal getroffen. Gegen Wolverhampton gelang dem Norweger bereits der 21. Dreierpack seiner Karriere, sechsmal gelang ihm dieses Kunststück bereits im City-Trikot.

Fraglos beeindruckende Werte, die Haalands Ruf untermauern, schon jetzt zu den besten Stürmern der Fußball-Geschichte zu zählen.

Eine Ikone des englischen Oberhauses fand unlängst dennoch überraschend negative Worte bezüglich der Leistungen des 23-Jährigen. In seiner Funktion als Experte bei "Sky Sports" prangerte Roy Keane zuletzt Haalands "allgemeines Spiel" an. Vor dem Tor sei der Nationalspieler der "Beste der Welt", ab davon hätte er aber lediglich das Niveau, um in der League Two [4. Liga Englands, Anm.d.Red.] mithalten zu können.

Ganz anders klang am Samstag Liverpool-Ikone Jamie Redknapp. Der 50-Jährige schwärmte bei "Sky Sports", Haaland sei "ein Tier vor dem Tor", wolle den Gegner immer "zerstören" und lege außergewöhnliche Mentalität an den Tag.

Und Haaland selbst? Der Torjäger entgegnete von "Viaplay" mit Keanes Aussagen konfrontiert: "Ich kümmere mich nicht um das, was dieser Mann sagt."