FC Bayern kassiert nächste Trainer-Absage

Max Eberl sucht einen neuen Trainer für den FC Bayern

Der FC Bayern hat die nächste Absage von einem Trainer-Kandidaten kassiert. Roger Schmidt von SL Benfica ist nicht an dem Posten beim deutschen Rekordmeister interessiert.

"Ich habe meinen Vertrag bei Benfica im vergangenen Jahr ganz bewusst bis 2026 verlängert. Die Mannschaft hat in den zurückliegenden zwei Jahren eine überragende Entwicklung genommen und wir sind gemeinsam dabei, die neue Saison zu planen", sagte Schmidt vor dem Auswärtsspiel beim FC Famalicao.

Der 57-Jährig ergänzte: "Für mich ist klar, dass ich bis 2026 bei Benfica Lissabon bleibe. Das ist es, was ich will. Darum habe ich einen neuen Vertrag unterschrieben. Ich bin nicht auf dem Markt. Ich habe einen Job bei Benfica."

Zuvor hatte die "Bild" Schmidt beim FC Bayern ins Gespräch gebracht. Die Münchner würden "volle Pulle" auf den ehemaligen Coach von Bayer Leverkusen gehen, hieß es.

Das Boulevardblatt spekulierte, dass Schmidt bei Benfica womöglich das Aus drohen könnte. Einen Rauswurf fürchtet er allerdings nicht.

"Ich muss als Trainer auch die Entwicklung und das Potenzial für die kommenden Jahre sehen", sagte Schmidt: "Ich denke, dass viele Dinge gut sind." Seit seiner Ankunft vor knapp zwei Jahren habe sich vieles zum Positiven verändert.

In der heimischen Liga liegt Benfica mit fünf Punkten Rückstand nur auf dem zweiten Platz hinter dem Rivalen Sporting. In der Europa League scheiterte das Team im Viertelfinale im Elfmeterschießen an Olympique Marseille.

In den letzten Jahren hat Roger Schmidt neben der portugiesischen Meisterschaft auch schon weitere nennenswerte Titel gewonnen: 2014 wurde er mit Red Bull Salzburg österreichischer Meister und Pokalsieger, 2018 mit Beijing Gouan chinesischer Pokalsieger.

Macht der FC Bayern bei Lopetegui Ernst?

Auch in den Niederlanden holte er den Pokalsieg, als er dort zwischen 2020 und 2022 Cheftrainer der PSV Eindhoven war.

Nach der Absage von Schmidt bleiben dem FC Bayern wohl der derzeit vereinslose Julen Lopetegui und Erik ten Hag von Manchester United als potenzielle Kandidaten für die Nachfolge von Thomas Tuchel.