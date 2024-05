Tuchel über FCB-Verbleib: "Wäre eine schlechte Motivation"

IMAGO/Peter Hartenfelser

Thomas Tuchel wird den FC Bayern im Sommer verlassen

Thomas Tuchel wundert sich, wie seine jüngsten Aussagen über einen möglichen Verbleib beim FC Bayern über den Sommer hinaus interpretiert wurden. Aktuell sieht er keine Grundlage für einen Verbleib.

"Ich habe mich auch gewundert, wann ich das so genau gesagt habe. Ich bin da der total falsche Ansprechpartner", entgegnete Thomas Tuchel vor dem Bundesliga-Spitzenspiel des FC Bayern beim VfB Stuttgart bei "Sky".

Der 50-Jährige führte aus: "Von meiner Seite aus gibt es da nichts anderes zu sagen. Der Verein hat Ende Februar die Initiative ergriffen. Wir haben uns geeinigt, seitdem sucht der Verein intensiv. Ich schätze, auch vor und nach unserem Gespräch."

Zu einer Kehrtwende werde es daher vorerst nicht kommen. "Das ist eine schlechte Motivation, dann irgendwie zu sagen: 'Ach, dann machen wir es doch wieder mit dir.' Von meiner Seite ist das im Moment eindeutig."

Hainer zur Trainersuche beim FC Bayern: "Warten wir mal ab"

Auf Nachfrage auf der Pressekonferenz vor der Partie, ob man die getroffene Vereinbarung nicht womöglich doch noch einmal lösen könnte, hatte Tuchel die Tür durchaus einen Spalt weit offen gehalten: "Sie können jeden Vertrag gemeinschaftlich auflösen. Wir hatten einen bestehenden Vertrag und haben uns geeinigt, dass wir den früher beenden. Das ist immer alles möglich. Aber die Antwort ist die gleiche: Die Vereinbarung steht. Die Vereinbarung gibt's."

Unterdessen hat Klub-Präsident Herbert Hainer am Samstag zu Protokoll gegeben, dass "die Vereinbarung steht". Dass Tuchel am Freitag von einer theoretischen Kehrtwende gesprochen hatte, habe er erst aus den Medien erfahren. "Jetzt warten wir mal ab, was passiert", sagte Hainer.

Die Bayern haben auf ihrer Trainersuche bislang Absagen von Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Bundestrainer Julian Nagelsmann und dem österreichischen Nationaltrainer Ralf Rangnick kassiert. Auch andere Kandidaten, wie Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion oder Roger Schmidt von SL Benfica stehen nicht zur Verfügung.