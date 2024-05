Terzic gibt Einblick in Reus-Entscheidung

IMAGO/Laci Perenyi

Marco Reus wird den BVB im Sommer verlassen

Marco Reus und Borussia Dortmund gehen nach der Saison getrennte Wege - eine Entscheidung, die nicht in letzter Instanz von BVB-Cheftrainer Edin Terzic getroffen wurde, wie dieser vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg offenbarte.

BVB-Cheftrainer Edin Terzic war erst einen Tag vor der offiziellen Verkündung des Abschieds von Marco Reus zum Saisonende in die endgültige Entscheidung eingeweiht. "Ich habe es am Donnerstag erfahren", bekannte er bei "Sky": "Bei dem Gespräch war ich nicht dabei, aber wurde dann informiert."

Terzic habe dann am nächsten Tag "ein persönliches Gespräch mit Marco geführt, um zu fragen, wie es ihm mit der Entscheidung geht, wie er sich fühlt". Reus habe einen "sehr guten Eindruck" auf seinen Cheftrainer gemacht. "Er wollte diese Klarheit jetzt haben und es war sein Wunsch, dass wir uns jetzt auf die kommenden Aufgaben absolut fokussieren können."

Marco Reus zählt schon jetzt zu den größten Spielern in der Vereinsgeschichte von Borussia Dortmund. Der gebürtige Dortmunder war einst in der Jugendabteilung der Schwarz-Gelben ausgebildet worden, nach Stationen in Ahlen und Gladbach kehrte er 2012 zu seinem BVB zurück. Mehrfach lehnte er im Verlauf seiner Karriere Angebote anderer Topklubs aus ganz Europa ab, nun kommt es nach zwölf Jahren zum Abschied.

Terzic über Reus: "Das sind keine leichten Momente"

"Es ist sehr emotional", hob Terzic hervor: "Marco ist eine lebende Legende. Wo findet man die heute noch im modernen Fußball? Eine Geschichte, dass sich jemand zwölf Jahre für einen Verein entscheidet und nahezu seine komplette Karriere da erlebt, ist außergewöhnlich - das Ganze auf diesem Niveau."

In der laufenden Rückrunde zählte Marco Reus indes nicht mehr zum Stammpersonal von Edin Terzic. "Wenn man dieses Bild nach dem Gladbach-Spiel sieht - auf der Bank und nicht eingewechselt. Das tut mir auch weh als Trainer", so der 41-Jährige: "Das sind keine leichten Momente, sowohl für ihn als auch für mich. Trotzdem habe ich leider keine Fernbedienung und auch keine Stoppuhr, um zu stoppen, dass er nächsten Monat 35 Jahre alt wird."

Wo Marco Reus seine Karriere fortsetzen wird, ist noch nicht sicher.