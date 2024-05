Matthäus: Das ist Bayerns letzte Trainer-Patrone

IMAGO/Goal Sports Images

Lothar Matthäus sieht nicht mehr viele Optionen für den FC Bayern auf dem Trainermarkt

Während die Bosse des FC Bayern von vermeintlichen Wunschlösungen eine Absage nach der anderen für die Neubesetzung des Trainerpostens bekommen, rätselt ganz Fußball-Deutschland: Wer wird nun der Nachfolger von Thomas Tuchel? Rekordnationalspieler gehen langsam die Ideen aus, eine hat er aber noch.

Lothar Matthäus sieht in Hansi Flick eine letzte Option für den FC Bayern. Schon am vergangenen Donnerstagabend hatte der ehemalige Münchner Weltklasse-Mittelfeldspieler gegenüber ntv/RTL und sport.de den Verantwortlichen beim deutschen Rekordmeister geraten, "so schnell wie möglich" alles zu versuchen, um den Ex-Bundestrainer zurückzuholen.

Am Samstag, nachdem auch bekannt wurde, dass in Roger Schmidt ein weiterer vermeintlicher Kandidat nicht zur Verfügung steht, legte Matthäus bei "Sky" nach: "Ich habe persönlich auch schon lange nachdenken müssen, wer überhaupt noch in Frage kommt. Ich bin schon am Donnerstag auf eine Idee gekommen, die nicht ganz neu ist: Hansi Flick, er kennt den Verein."

Flick sei "einer, der Sympathien hat in München", hob der 62-Jährige heraus: "Wenn er die volle Unterstützung hat vom Verein - warum nicht? Mir fehlt zurzeit ein bisschen die Fantasie, noch einen Namen zu finden, der passt." Vor allem seit Ralf Rangnick dem FC Bayern seine Absage mitgeteilt hatte, sei Hansi Flick seine letzte verbliebene "Idee".

Matthäus: "Ich weiß, dass Hansi Flick da Möglichkeiten hat"

Der 59 Jahre alte Flick hatte den FC Bayern im November 2019 übernommen und anschließend das Sextuple aus Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League, dem nationalen wie internationalen Supercup und der Klub-WM gewonnen.

Im Sommer 2021 verließ er die Münchner, um Joachim Löw als Bundestrainer abzulösen, nachdem es zuvor immer wieder Streitigkeiten mit der damaligen Klubführung gab. Im September 2023 wurde Flick beim DFB entlassen und durch Julian Nagelsmann ersetzt.

"Er war in Barcelona im Gespräch, Barcelona hat sich anders entschieden. Thomas Tuchel hat gestern ja auf einer Pressekonferenz gesagt: Im Fußball ist alles möglich", ergänzte Matthäus, der zudem zusammenfasste, welchen Trainer-Typ der FC Bayern im Grunde sucht: "Er soll Deutsch sprechen, Bayern München und die Bundesliga kennen, soll junge Spieler besser machen ... Ich weiß, dass Hansi Flick da Möglichkeiten hat."