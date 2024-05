Wimmer freut sich über Rangnicks Bayern-Absage

Swen Pförtner, dpa

Wolfsburgs Patrick Wimmer absolvierte bislang zehn Länderspiele für Österreich - alle davon unter Nationaltrainer Ralf Rangnick

Der österreichische Bundesliga-Profi Patrick Wimmer vom VfL Wolfsburg freut sich sehr darüber, dass Ralf Rangnick dem FC Bayern München abgesagt hat und stattdessen Trainer seiner Nationalmannschaft bleibt.

"Es freut jeden in Österreich, dass Ralf Rangnick bei uns bleibt", sagte der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler nach dem 3:0 in der Fußball-Bundesliga gegen Darmstadt 98.

"Die Entscheidung fiel zum Glück gegen Bayern München und für das ÖFB-Team. So wie wir zurzeit performen, kann ich das verstehen", sagte Wimmer und fügte mit Blick auf die Europameisterschaft im Sommer hinzu: "Er hatte vielleicht auch die Sorge, dass das Turnier ein bisschen abkippen könnte, falls er zu Bayern geht. Ich bin froh, dass er da ist. Jetzt wollen wir bei der Euro zeigen, was in Österreich steckt."

Wimmer absolvierte bislang zehn Länderspiele für Österreich - alle davon unter dem Nationaltrainer Rangnick. Bei der EM im Juni trifft die Mannschaft in der Vorrunde auf Frankreich, Polen und die Niederlande.