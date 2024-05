Marco Reus trifft erste Zukunfts-Entscheidung

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Marco Reus zählte gegen Augsburg zu den besten BVB-Spielern auf dem Platz

Marco Reus wird Borussia Dortmund zum Saisonende verlassen. Nun hat die BVB-Ikone darüber aufgeklärt, wie es anschließend weitergehen soll.

Marco Reus hat eine erste Entscheidung nach seinem angekündigten Abschied von Borussia Dortmund bereits getroffen: Seine Karriere wird der 34-Jährige vorerst nicht beenden.

"Ich liebe es auf dem Platz zu stehen und dementsprechend will ich natürlich meine Karriere auch nicht beenden, sondern ich will weiterspielen", sagte er nach dem 5:1-Kantersieg des BVB gegen den FC Augsburg bei "Sky".

In seinem vorletzten Heimspiel für Borussia Dortmund war der Angreifer mit einem Tor und zwei Vorlagen einer der besten Spieler auf dem Platz, von sport.de erhielt er in der Einzelbewertung die Bestnote 1,0.

Die Trennungsentscheidung sei allerdings "nicht unbedingt" ein Brustlöser gewesen, so Reus, der unter Cheftrainer Edin Terzic in der Rückrunde überwiegend auf der Bank Platz nehmen musste. "Unabhängig von Entscheidungen, die ich in meiner Karriere mit dem Verein zusammen treffen musste, habe ich nie den Druck verspürt, sondern war immer glücklich auf dem Platz stehen zu dürfen, wenn ich die Möglichkeit habe", führte Reus aus: "Druck gibt es woanders, aber wenn du hier spielst, ist das einfach nur pure Freude."

Nach dem BVB-Abschied: Wohin zieht es Marco Reus?

Wohin es den gebürtigen Dortmunder nun verschlägt, weiß Reus laut eigener Aussage unterdessen noch nicht. "Das ist wirklich ein Thema, das ich in den nächsten Wochen entscheiden werde. Wir haben am Dienstag eine Riesenchance, einen großen Erfolg zu schaffen und dem Ziel müssen wir uns alle unterordnen und ich auch."

Dann reist der BVB zum Halbfinal-Rückspiel der Champions League zu Paris Saint-Germain. Das Hinspiel hatte Borussia Dortmund im eigenen Stadion mit 1:0 gewonnen. Das Finale der Königsklasse findet im Londoner Wembley-Stadion statt - dort, wo Schwarz-Gelb in der Saison 2012/13 gegen den FC Bayern verloren hatte.