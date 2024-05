FC Bayern redet sich Pleite schön

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Manuel Neuer vom FC Bayern misst der Niederlage gegen den VfB Stuttgart keine wegweisende Bedeutung bei

Vier Tage vor dem entscheidenden Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Real Madrid (Hinspiel: 2:2) hat der FC Bayern die Generalprobe in der Fußball-Bundesliga mit Volldampf in den Sand gesetzt: Gegen den VfB Stuttgart setzte es eine 1:3-Niederlage. Nach der Partie sticht ins Auge, wie sehr sich die Münchner Mühe geben, die Pleite klein zu reden.

"Wir wissen, dass es ein Sandwich-Spiel war", begründete Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern, dass man seinen Vorderleuten beim 1:3 gegen VfB Stuttgart deutlich anmerkte, dass der Fokus nicht immer uneingeschränkt auf dem Duell mit dem Tabellendritten lag.

"Es ist so, dass wir wissen, dass am Mittwoch ein ganz großes Spiel auf uns wartet. Es wird wieder ein Finale im Bernabéu-Stadion auf uns warten - und wir wollen es gewinnen", stellte Neuer unmissverständlich klar, welche Aufgabe derzeit die Gedanken der Bayern-Stars beherrscht. Dennoch akzeptiere man Niederlagen natürlich nie leichtfertig, so der 38-jährige Kapitän der Münchner pflichtbewusst.

Ins gleiche Horn stieß Bayerns Sportvorstand Max Eberl. Das verlorene Spiel gegen den VfB Stuttgart sei zwar "ärgerlich", aber ebenfalls nicht dramatisch mit dem Blick auf das K.o.-Spiel in Madrid: "Ich glaube nicht, dass die Niederlage am Selbstvertrauen nur ein My macht."

Worte, die die Spieler des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch (21 Uhr) mit Leben füllen müssen.

Real Madrid legt Fokus komplett auf den FC Bayern

Denn klar ist auch, Real Madrid empfängt die Münchner mit reichlich Rückenwind. Die Königlichen stehen seit Sonntag als Meister der spanischen Primera División fest.

Euphorie herrscht in Madrid dennoch nicht: "Jetzt gilt es, für das Spiel am Mittwoch 100 Prozent zu geben, und wir haben noch 90 Minuten vor uns, um in einem weiteren Finale zu stehen. Es gibt keine größere Motivation als diese, und es ist eine Gelegenheit, eine spektakuläre Saison abzuschließen", sagte Coach Carlo Ancelotti zu der Frage nach anstehenden Feierlichkeiten. "Wenn wir feiern müssen, werden wir es am nächsten Sonntag tun, und unsere Fans werden das verstehen", meinte er.