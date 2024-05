Lewandowski-Beben beim FC Barcelona?

IMAGO/Martin Silva Cosentino

Droht Robert Lewandowski das Aus beim FC Barcelona?

Um die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Barcelona ranken sich seit Wochen Gerüchte. Nun äußerte sich Barca-Trainer Xavi zu den Spekulationen um den Ex-Stürmer des FC Bayern.

"Wir werden am Ende der Saison über Lewandowskis Zukunft entscheiden", sagte Xavi auf einer Pressekonferenz vor der Pleite beim FC Girona (2:4) und ergänzte: "Er muss verstehen, ob die Kritik vom Trainer kommt oder woher sie kommt, aber wir schätzen ihn sehr."

Zuletzt hatten spanische Medien berichtet, dass die Barca-Bosse über einen Verkauf von Lewandowski nachdenken. Der Vertrag des Polen ist noch bis 2026 datiert.

Einem "AS"-Bericht zufolge bereitet die schwache Saison des Angreifers den Klub-Bossen durchaus Kopfzerbrechen. Vor allem, weil Lewandowski jetzt schon zu den absoluten Top-Verdienern im Kader gehört - und sein Gehalt in der nächsten Spielzeit weiter steigt. 32 Millionen Euro brutto wird er dann kassieren.

In der aktuellen Spielzeit kommt Lewandowski auf 17 Tore in 31 Ligaspielen. Für einen "normalen" Stürmer wäre diese Ausbeute mehr als akzeptabel, für einen Weltklasse-Knipser mit Weltklasse-Gehalt dagegen nicht.

Lewandowski schließt Barca-Abschied aus

Im Interview mit der "Sport Bild" hatte Lewandowski in der vergangenen Woche noch betont, dass er seine Zukunft beim FC Barcelona sieht.

"Ein Abschied ist für mich definitiv ausgeschlossen. Ein Wechsel im Sommer ist kein Thema. Ich fühle mich jetzt auch wieder physisch gut", stellte der 35-Jährige klar.

Zu seinen bisher gezeigten Leistungen sagte er: "In der Hinrunde hatte ich körperliche Probleme, schon seit Beginn der Vorbereitung. 2024 wurde es besser. Ich habe gute Spiele gezeigt, teilweise in anderer Rolle, als falsche Neun: Dort konnte ich Vorlagen geben, das Spiel mitgestalten."

Der Nationalspieler ergänzte: "Solange ich mich weiter so gut fühle wie jetzt und im Training merke, dass mir keiner davonläuft, will ich weiterspielen. Stand heute sage ich: Das geht noch mindestens zwei weitere Jahre so."