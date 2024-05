Wilde Bayern-Gerüchte um Pep Guardiola

IMAGO/David Rawcliffe

Kehrt Pep Guardiola zum FC Bayern zurück?

Am Samstag deutete Sportvorstand Max Eberl eine durchaus überraschende Trainerlösung beim FC Bayern an. Passend dazu keimen Gerüchte über eine Rückkehr von Pep Guardiola auf.

Vor der 1:3-Pleite des FC Bayern beim VfB Stuttgart hatte sich Eberl am "Sky"-Mikrophon zur Absage von Ralf Rangnick geäußert.

"Er (Rangnick, Anm. d. Red.) hat sich entschieden, beim ÖFB zu bleiben. Dann ist es eben so", so der 50-Jährige, der betonte: "Ich habe in meinem Leben, das auch nicht immer leicht war, gelernt: Wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf, womit gar nicht gerechnet hätte, dass sie aufgehen könnte."

Das Portal "fussball.news" bringt nun Pep Guardiola mit einer Rückkehr nach München in Verbindung. Demnach wird in Beraterkreisen über ein Comeback an der Säbener Straße spekuliert. Der Startrainer habe seine "Geschichte beim FC Bayern noch nicht fertig geschrieben", heißt es.

Guardiola war von 2013 bis 2016 Trainer des FC Bayern. Mit den Münchnern wurde der Spanier drei Mal deutscher Meister und zwei Mal Pokalsieger. Der Champions-League-Sieg blieb ihm in München allerdings verwehrt.

Guardiolas Vertrag bei Manchester City ist noch bis 2025 datiert. Über einen vorzeitigen Abschied des 53-Jährigen wird immer wieder spekuliert.

Guardiola schaltet sich in Trainersuche des FC Bayern ein

Der ManCity-Coach hatte sich zuletzt zur Trainersuche des FC Bayern geäußert, machte dabei aber keine Andeutungen, selbst für den Job zur Verfügung zu stehen. "Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit und sie werden sich sicher für den Richtigen entscheiden", sagte Guardiola bei "Sky".

Der Teammanager ergänzte: "Es geht auch darum, wie sie spielen möchten und welche Spieler sie zur Verfügung haben. Bayern hat die richtigen Ressourcen und Leute in ihren Reihen. Sie haben einen fähigen Vorstand, der die bestmögliche Lösung finden wird."

Er wünsche sich, dass die Münchner einen geeigneten Trainer finden, "weil ich den Verein so sehr liebe", sagte Guardiola: "Es war sehr schön in dieser Stadt und ich habe noch immer viele wirklich gute Freunde in München."