FC Bayern verkündet Guerreiro-Diagnose - Duo wieder fit

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Raphael Guerreiro wird dem FC Bayern vorerst fehlen

Nächster Rückschlag für Raphael Guerreiro vom FC Bayern. Der Portugiese hat sich bei der 1:3-Niederlage der Münchner gegen den VfB Stuttgart eine Bänder- und Kapselverletzung am Sprunggelenk zugezogen und wird dem deutschen Fußball-Rekordmeister einmal mehr nicht zur Verfügung stehen.

Der FC Bayern muss im wichtigen Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid am Mittwoch (21:00 Uhr) auf die Dienste von Raphael Guerreiro verzichten. Das teilte der Bundesligist am Sonntag mit.

Der 30-Jährige falle "in den kommenden Spielen" aus, heißt es in einer offiziellen Mitteilung auf "fcbayern.com".

Dass es sich nicht nur um eine kleinere Blessur handelt, deuteten schon die Worte an, die Trainer Thomas Tuchel nach der Pleite gegen den VfB Stuttgart wählte. "Dem geht's gar nicht gut, er läuft auf Krücken rum", hatte Tuchel schon direkt nach dem Liga-Topspiel gesagt. "Es ist wie verhext. Das ist bitter, bitter, bitter für uns. Wir haben mittlerweile mehr Mediziner-Sitzungen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison", so ein sichtlich designierter Tuchel angesichts der anhaltenden Verletzungsmisere.

Guerreiro auch beim FC Bayern vom Pech verfolgt

Besonders häufig erwischt es mal wieder Guerreiro, der schon zu seiner Zeit in Reihen von Borussia Dortmund regelmäßig Ausfälle zu verzeichnen hatte. Seit seinem Wechsel vom BVB in die bayerische Landeshauptstadt im Sommer 2023 verzeichnete der Nationalspieler bereits vier längere Verletzungspausen. Gegen Stuttgart musste Guerreiro bereits nach 17 Minuten ausgewechselt werden.

Gute Nachrichten gibt es von der Säbener Straße allerdings auch: Tuchel kann gegen Real Madrid wohl mit Abwehrspieler Matthijs de Ligt planen. Der Niederländer konnte am Sonntag wie von Tuchel zuvor angekündigt wieder am Teamtraining teilnehmen. Auch Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala stand wieder auf dem Platz. Beide absolvierten ein Spielersatztraining mit den Spielern, die gegen Stuttgart nicht von Beginn an mitwirkten.

Der Innenverteidiger hatte zuletzt individuell trainiert. Musiala war wegen Knieproblemen ebenfalls in Stuttgart nicht dabei.