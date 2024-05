Geringe Wertschätzung? Schlotterbeck reagiert

IMAGO/Moritz Mueller

Nico Schlotterbeck (l.) verteidigt beim BVB neben Mats Hummels

Beim letzten Länderspiel-Doppelpack der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor der Nominierung des Kaders für die Europameisterschaft im Sommer 2024 verzichtete Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. BVB-Mitspieler Mats Hummels monierte anschließend, dass Schlotterbeck zu wenig Wertschätzung erfahre. Nun hat der 24-Jährige seinerseits Stellung bezogen.

"Es ist verrückt, wie deutlich zu wenig Wertschätzung dieser Junge immer noch bekommt", schrieb Mats Hummels unlängst zu einem Foto, das er in den Sozialen Netzwerken postete und das ihn an der Seite von BVB-Mitspieler Nico Schlotterbeck zeigt. Schlotterbeck sei ein "Top-Innenverteidiger".

Nach dem eindrucksvollen 5:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg am Samstag, bei dem Schlotterbeck 27 Minuten mitwirkte, äußerte sich nun der Verteidiger zu den Worten, die Hummels wählte. "Ich war froh, dass Mats es gesagt hat", so Schlotterbeck laut "WAZ".

Dass er die Hoffnung auf ein EM-Ticket noch nicht aufgegeben hat, stellte Schlotterbeck schon im April.

BVB-Star gibt sich kämpferisch

"Ich weiß, dass ich seit ein paar Monaten performe. Das probiere ich weiter zu machen. Ich glaube, ich habe jetzt viele Spiele neben Mats gemacht. Wir haben das im Verbund gut gemacht und echt wenig kassiert, auch in der Champions League wenig Gegentore bekommen", zeigte sich Schlotterbeck am "Sky"-Mikrofon entsprechend selbstbewusst.

Dass Nagelsmann in seinen bislang sechs Spielen als Trainer der DFB-Auswahl auf Schlotterbeck verzichtete, sei "seine Entscheidung. Er hat mich bisher noch nicht nominiert. Ich hoffe, dass er es irgendwann einmal macht, am liebsten im Sommer. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Ich versuche, mit Leistung zu überzeugen."

Argumente hat Schlotterbeck seitdem weitere gesammelt. Am Dienstag steht der elfmalige Nationalspieler mit dem BVB im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals gegen Paris Saint-Germain nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel vor dem Einzug ins Finale der europäischen Fußball-Königsklasse. Gelingt auch dieser Coup, dürften Nagelsmann langsam die Argumente ausgehen.