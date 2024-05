Aufgepasst FC Bayern! Jürgen Klopp spricht über Comeback

IMAGO/Mark Greenwood/IPS/Shutterstock

Jürgen Klopp verlässt den FC Liverpool nach der Saison

Beim FC Bayern läuft die Trainersuche weiter ohne klares Ergebnis. Zuletzt kamen deshalb wieder Spekulationen auf, der Rekordmeister könnte im kommenden Jahr an Jürgen Klopp herantreten. Der ehemalige BVB-Coach hat nun allerdings betont, er plane für den Moment keine Rückkehr als Coach.

"Die Welt ist verrückt und viele Klubs suchen nach einem Trainer. Wenn ich sagen würde: 'Ich habe meine Meinung geändert', dann würde ich sicherlich einige Angebote bekommen", sagte der 56-Jährige im Interview mit "Sky Sports".

"Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich noch einmal Teil davon sein will", beteuerte er mit Blick auf die Tätigkeit als Übungsleiter. "Wenn man mich heute fragt und ich das endgültig entscheiden müsste, dann würde ich sagen: Das war's als Trainer."

Den großen Klubs, die derzeit nach einem neuen Cheftrainer suchen, riet Klopp derweil zu langfristigen Lösungen an der Seitenlinie. "Hole ihn aus den richtigen Gründen und wenn du ihn hast, dann behalte ihn", forderte er. "Denn der Nächste muss nicht besser sein."

Einst Meistertrainer beim BVB

Klopp selbst will in den kommenden Monaten das Leben als Privatperson genießen. Seine konkreten Pläne ließ er deshalb offen. "Ich will darüber nicht reden, sonst ist immer jemand dort und wartet auf mich", sagte er mit Blick auf das hohe mediale Interesse an seiner Person.

Fest vorgenommen habe er sich allerdings, den Fußball künftig wieder aus der Sicht des Fans aufzusaugen und in diesem Zuge als Zuschauer bei seinen Ex-Klubs vorbeizuschauen. Dies sei in den letzten Jahren nämlich zu kurz gekommen.

"Du gehst nicht als Dortmund-Trainer nach Mainz und schaust dir Spiele an. Danach war ich Liverpool-Trainer und hatte keine Zeit nach Dortmund zu fahren. Ich werde dahin gehen und mir Spiele anschauen", versprach Klopp.

Der einstige BVB-Meistertrainer hatte Ende Januar verkündet, den FC Liverpool am Ende der Saison zu verlassen. Diese Entscheidung halte er immer noch für richtig. "Ich würde nicht eine Sekunde der letzten neun Jahre ändern. Es war der richtige Ort zur richtigen Zeit", so Klopp.