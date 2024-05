Hansi Flick als "logische Entscheidung" für den FC Bayern

gumzmedia/nordphoto

Kehrt Hansi Flick zum FC Bayern zurück?

Die offene Trainerfrage beim Bundesligisten FC Bayern beschäftigt die Fußball-Welt weiterhin. Ex-Spieler Stefan Effenberg rechnet damit, dass die Münchner Hansi Flick zurück an die Säbener Straße holen.

"Es ist eine große Herausforderung für den FC Bayern. Wir haben so viele Namen genannt, ihr nennt ja immer noch mehr", sagte Effenberg in der Sendung "Doppelpass" bei "Sport1".

Der 55-Jährige sieht Ex-Trainer Hansi Flick aktuell in der Favoritenrolle. "Wahrscheinlich wird es so in Richtung Hansi Flick laufen mittlerweile. Das ist mein Gefühl. So viele Alternativen auf dem Markt gibt es nicht. Eine logische Entscheidung wäre für mich Stand heute Hansi Flick", betonet Effenberg.

Auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Flick als eine der letzten Optionen für den FC Bayern.

"Ich habe persönlich auch schon lange nachdenken müssen, wer überhaupt noch in Frage kommt. Ich bin schon am Donnerstag auf eine Idee gekommen, die nicht ganz neu ist: Hansi Flick, er kennt den Verein", sagte Matthäus am Samstag am "Sky"-Mikrophon.

Flick sei "einer, der Sympathien hat in München", hob der 62-Jährige weiter hervor: "Wenn er die volle Unterstützung hat vom Verein - warum nicht? Mir fehlt zurzeit ein bisschen die Fantasie, noch einen Namen zu finden, der passt."

Kann sich Flick einen Rückkehr zum FC Bayern vorstellen?

Der "Münchner Abendzeitung" zufolge kann sich Flick ein Comeback auf Bayerns Trainerbank "nach wie vor gut vorstellen".

"Bild"-Fußballchef Christian Falk mutmaßt im Podcast "Bayern Insider" zudem, der Job könnte Flick wieder "reizen", da sein einst vermeintlich ärgster Widersacher Hasan Salihamidzic inzwischen auch nicht mehr an der Säbener Straße tätig ist.

Falks Kollege Tobias Altschäffl vermutet jedoch, dass die "Eitelkeiten von beiden Seiten" dieser "naheliegenden Lösung" im Weg stehen könnte.