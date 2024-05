Matthäus kommentiert Bayerns pannenreiche Trainersuche

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Hat die Lage beim FC Bayern stets im Blick: Lothar Matthäus

Nahezu täglich wird Lothar Matthäus derzeit auf die pannenreiche Trainersuche des FC Bayern angesprochen. Deutschlands Rekordnationalspieler rät seinem Ex-Verein zu einer erfahrenen Lösung.

"Was würde ich jetzt machen als Bayern München? Ich würde schauen, wer auf dem Markt ist", erklärte Matthäus am Sonntagabend in der Talksendung "Sky90".

Erst kürzlich hatte der 63-Jährige seinen alten Kumpel Hansi Flick erneut an der Säbener Straße ins Spiel gebracht. Zuvor hatte der Champions-League-Halbfinalist mehrere Körbe bekommen.

Matthäus dazu: "Einige sind ja nicht mehr auf dem Markt, weil sie schon abgesagt haben. Es sind nicht nur die drei, die offiziell abgesagt haben, sondern wahrscheinlich auch noch ein, zwei andere Trainer, die interessant waren für Bayern."

Als erste Wahl der FCB-Bosse galt Xabi Alonso, der sich aber für einen Verbleib bei Meister Bayer Leverkusen entschied. In der Folge wurde Julian Nagelsmann kontaktiert, doch auch der frühere Übungsleiter der Bayern lehnte eine Rückkehr nach München ab.

Schließlich sollte Ralf Rangnick es richten. Nach einigen Tagen Bedenkzeit teilte der 65-Jährige allerdings mit, als Nationalcoach Österreichs weiterzumachen.

Matthäus will sich vom FC Bayern "überraschen lassen"

Nicht nur Matthäus wurde von der jüngsten Absage auf dem falschen Fuß erwischt.

"Ich war überrascht, als ich gelesen habe, dass Ralf Rangnick abgesagt hat. Ich glaube schon, dass er zum FC Bayern gepasst hätte", merkte der Weltmeister von 1990 an.

Aber: "Wenn man die Argumente dann mitbekommt, kann man die ganze Situation verstehen. Ich finde, dass er in Österreich etwas angefangen hat - und das soll er jetzt auch durchziehen", forderte Matthäus.

Mit der ÖFB-Auswahl trifft Rangnick bei der Europameisterschaft im Sommer auf Frankreich, Polen und die Niederlande. Sein Vertrag ist noch bis 2026 gültig.

In München muss man sich daher nun nach einer Alternative umschauen. Wie diese aussehen könnte, weiß Matthäus auch nicht: "Was Bayern jetzt macht? Ich lass mich überraschen."