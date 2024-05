Wehrle deutet Entscheidung bei Suche nach Sportvorstand an

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Alexander Wehrle spricht sich für eine Beförderung von Fabian Wohlgemuth aus

Alexander Wehrle hat eine zeitnahe Entscheidung bei der Suche nach einem Sportvorstand beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart angedeutet und sich erneut für eine Beförderung von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth ausgesprochen.

"Stand der Dinge ist, dass der Aufsichtsrat das bald entscheiden wird, dass es einen Sportvorstand beim VfB Stuttgart geben wird", sagte der Vorstandsvorsitzende der Schwaben bei "Sky90": "Ich habe das ja schon letztes Jahr eingefordert, weil es richtig ist, dass wir uns da breiter aufstellen."

Derzeit übt Wehrle den Posten des Sportvorstandes noch in Personalunion aus. "Ich habe mich da ja schon geäußert, dass Fabian Wohlgemuth der ideale Mann ist für den Sportvorstand und ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass der Aufsichtsrat die richtige Entscheidung treffen wird", sagte Wehrle.

Für mehr sportliche Kompetenz im Aufsichtsrat könnte der ehemalige Meistertrainer Armin Veh sorgen. Er bestätigte seine Bereitschaft, dem Klub zu helfen.

"Das ist etwas, was die Gremien besprechen müssen. Aber sie sind auf mich zugekommen vor längerer Zeit", sagte Veh. "Ich war jetzt mal in Stuttgart und habe dem Aufsichtsrat gesagt, wie ich mir das auch vorstellen könnte. Jetzt liegt es an ihnen, wieder ein Gespräch zu führen. Aber das ist der einzige Verein, wo ich das machen würde."