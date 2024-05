VfB Stuttgart plant mit Guirassy und Undav

IMAGO/Eibner Pressefoto/Oliver Schmidt

Bleiben Serhou Guirassy und Deniz Undav beim VfB Stuttgart?

Ob die beiden Top-Stürmer Serhou Guirassy und Deniz Undav auch in der kommenden Saison für den VfB Stuttgart auf Torejagd gehen, ist noch unklar. Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle ist optimistisch, das Duo in den eigenen Reihen halten zu können.

Der Vertrag von Guirassy beim VfB Stuttgart ist noch bis 2026 datiert. Dennoch wird der Guineer immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht.

Mit seinen überragenden 27 Toren in 28 Spielen hat der Stürmer Begehrlichkeiten bei Topklubs geweckt. Der FC Bayern, Borussia Dortmund, der FC Arsenal sowie die AC Milan sollen die Fühler ausgestreckt haben.

Dank einer Ausstiegsklausel darf der Goalgetter die Schwaben im Sommer für "nur" 20 Millionen Euro verlassen.

Dennoch hofft VfB-Boss Wehrle auf einen Verbleib von Guirassy. "War ja letzten Sommer schon klar, dass er geht, und ich habe im Winter schon gehört, wo er schon unterschrieben haben soll", merkte er sarkastisch bei "Sky90" an.

Wehrle weiter: "Fakt ist: Er fühlt sich wirklich wohl, er ist zum ersten Mal in seiner Karriere unumstrittener Führungsspieler, er weiß, was er an Sebastian Hoeneß und dem Trainerteam hat. Er kann jetzt auch Champions League spielen. Das ist dann schon noch mal ein Argument."

Matthäus rechnet mit Guirassy-Abschied vom VfB Stuttgart

Für viele stehe aber bereits fest, dass Guirassy die Stuttgart nach der Saison verlassen wird. "Für mich ist das überhaupt nicht klar. Wir werden uns aber nach der Saison zusammensetzen", betonte Wehrle.

Zu denen, die mit einem Abschied rechnen, gehört auch Lothar Matthäus. "Es ist vielleicht seine einzige und letzte Möglichkeit, dass er mal einen ganz großen Vertrag unterschreibt. Nach solch einer Saison mit dieser Trefferquote, diesem Auftreten und dieser Leidenschaft ist es sehr schwer, diesen Spieler zu halten", sagte der Rekordnationalspieler in der Sendung.

Auch die Zukunft von Undav beim VfB Stuttgart ist unklar. Der DFB-Star ist nur noch bis zum Saisonende von Brighton & Hove Albion ausgeliehen. Die Kaufoption soll bei 20 Millionen Euro liegen.

"Wir würden uns freuen, mit beiden in der nächsten Saison zu spielen", kommentierte Wehrle Undavs Zukunft.