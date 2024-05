Medien: FC Bayern erzielt Einigung mit Davies-Nachfolger

IMAGO/Alessio Morgese

Wechselt Theo Hernández zum FC Bayern?

Der FC Bayern könnte sich womöglich schon mit einem Abgang von Alphonso Davies abgefunden haben. Spanische Medien berichten, dass sich der deutsche Rekordmeister mit einem potenziellen Nachfolger des Kanadiers mittlerweile geeinigt hat.

Wie die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" am Montagmorgen berichtet, hat der FC Bayern eine klare Wechsel-Zusage von Milan-Star Theo Hernández erhalten. Der jüngere Bruder des Ex-Münchners Lucas Hernández wird schon lange in München gehandelt und seit Monaten als potenzieller Sommer-Neuzugang genannt.

Die Hernández-Ankunft wäre wohl gleichbedeutend mit einem Abschied von Alphonso Davies, der wiederum mit einem Wechsel zu Real Madrid flirtet. Seinen Platz auf der linken Abwehrseite könnte der französische Nationalspieler (26) nahtlos einnehmen.

Wie viel müsste der FC Bayern für Hernández zahlen?

Was allerdings noch aussteht, ist eine Einigung der Münchner mit dem italienischen Spitzenklub. Genau diese gilt schon seit Wochen als größte Hürde, denn angeblich verlangt Milan für den Abwehrspieler eine Mega-Ablöse. Summen von 80 bis 100 Millionen Euro wurden hier schon genannt.

Weil Hernández' Vertrag bei den Rossoneri noch bis zum Sommer 2026 läuft, haben sie das Heft des Handelns in der Hand. Dass sie diesen Trumpf ausreizen wollen, deutete Klubchef Giorgio Furlani vor wenigen Tagen im "DAZN"-Interview an. Dort behauptete er, der Franzose sei glücklich in Milan. Zudem müsse sein Klub "im Sommer keinen Spielern verkaufen", betonte Furlani.

Davies beim FC Bayern außen vor

Ob Milan letztlich doch grünes Licht für einen Wechsel gibt, bleibt abzuwarten. Übereinstimmenden Berichten zufolge würden sich die Italiener bei einem entsprechenden Angebot wohl umstimmen lassen. Ob der FC Bayern im zweiten Jahr in Folge bereit dazu ist, 80 oder mehr Millionen für einen Spieler auszugeben, ist unklar.

Mehr oder minder sicher scheint, dass der Rekordmeister eher früher als später einen Nachfolger für Davies braucht. Der Kanadier spielte in den letzten Wochen keine große Rolle mehr im Team von Thomas Tuchel und hegt ohnehin Wechsel-Gedanken. Immerhin einen Teil seiner Ablöse könnten die Münchner direkt in Hernández reinvestieren.