Medien: Pep und Co. zweifeln an Haaland

IMAGO/Richard Sellers

Erling Haaland sieht sich angeblich mit Kritik konfrontiert

90 Tore erzielte Erling Haaland in seinen bisherigen 98 Einsätzen für Manchester City. Eine herausragende Quote, die nur durch die Ausbeute des Norwegers in der europäischen Fußball-Königsklasse Champions League überboten wird. Hier traf Haaland für RB Salzburg, den BVB und ManCity 41 Mal in 39 Einsätzen. Dennoch soll sich Kritik an den Leistungen des 23-Jährigen regen.

Angeblich soll Erling Haaland bei Manchester City für Unmut sorgen, da er seine ansonsten so überragende Effektivität in den entscheidenden Spielen häufig vermissen lässt. Das berichtet das spanische Portal "Don Balon", das die Niederlage der Cityzens im Finale des FA Cups gegen Stadtrivale Manchester United (1:2) und das Ausscheiden der Sky Blues im Viertelfinale der Champions League gegen Real Madrid (3:3 und 4:5 n.E.) sowie die CL-Halbfinals gegen Real (1:1 und 4:0) und das Finale gegen Inter (1:0) 2023 als konkrete Beispiele anführt. Haaland blieb in allen Partien auffallend blass.

Zudem gelang Haaland auf dem Weg zur vierten Premier-League-Meisterschaft in Serie 2023/24 nur ein Treffer gegen die Teams aus den Top 4.

Haalands Ausbeute beim BVB spricht andere Sprache

Haalands Vorstellungen an "großen Abenden" haben inzwischen "Zweifel gesät", heißt es. Auch City-Coach Pep Guardiola soll nicht mehr davon überzeugt sein, dass Haaland in absoluten Top-Spielen den Unterschied ausmachen kann. Bemängeln soll man zudem vor allem, dass Haalands Repertoire, sieht man von seiner Torgefahr ab, äußerst beschränkt ist.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Haaland 2023 im Viertelfinale der Champions League gegen den FC Bayern (3:0 und 1:1) mit zwei Toren und einer Vorlage der entscheidende Spieler war.

In Reihen des BVB (Januar 2020 bis Juni 2022) gehörte Haaland in den Partien gegen Gegner aus dem allerhöchsten Regal zudem nahezu immer zu den besten Spielern der Dortmunder.

So oder so, wirken Berichte über Kritik an Haaland überzogen. Die Bilanz des Norwegers spricht schließlich für sich.