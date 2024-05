BVB-Debütant: "Unbeschreibliches Gefühl"

IMAGO/Joachim Bywaletz

Kjell Wätjen (l.) legte Marco Reus ein Tor auf

Viel kitschiger hätte dieses Profi-Debüt am Samstagnachmittag eigentlich gar nicht laufen können. Kjell Wätjen stand gegen den FC Augsburg zum ersten Mal in seiner jungen Karriere für Borussia Dortmund in der Bundesliga auf dem Feld, durfte direkt über 90 Minuten mitwirken. Dabei gelang dem BVB-Youngster direkt eine herausragende Torbeteiligung.

Beim ungefährdeten 5:1-Kantersieg gegen die Fuggerstädter bot Wätjen insgesamt eine starke Leistung, spielte im zentralen Mittelfeld der Dortmunder mutig auf und hatte viele Offensiv-Aktionen.

Vor allem sein Steilpass über den halben Platz auf Routinier Marco Reus, der noch vor der Pause auf 4:1 für die Schwarz-Gelben stellte, blieb dabei in Erinnerung. Besonders für den 18-jährigen Debütanten selbst, der einst an der Hand von Reus als Einlaufkind beim BVB ins Stadion einlief.

"Das war ein Moment, den werde ich auch nie vergessen. Gerade für Marco, der für den ganzen Verein eine Ikone ist. Es war ein unbeschreibliches Gefühl. Ich habe von Marco ein großes Lob bekommen, das schmeichelt mir sehr", meinte der Youngster im Gespräch mit Vereinsmedien auf seine erste Bundesliga-Torbeteiligung angesprochen.

Wäjten überragt in der A-Jugend des BVB

Insgesamt erlebte der gebürtige Gevelsberger nach eigener Aussage einen unvergesslichen Samstagnachmittag: "Anfangs im Tunnel hatte ich ein paar Tränen in den Augen. Als Nobby (BVB-Stadionsprecher, Anm. d. Red.) die Ansage gemacht hat, fand ich es auf jeden Fall sehr emotional. In den ersten fünf Minuten war ich noch sehr angespannt und nervös. Danach ging es dann und die Freude kam immer mehr. Dann wurde es immer besser und besser", berichtete Wätjen von seinem ersten Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus.

Der zentrale Mittelfeldspieler spielt bereits seit der U12 für Borussia Dortmund, führt derzeit die A-Jugend des BVB als Kapitän aufs Feld.

Dort überragt er mit bis dato zehn Toren und zehn Assists in 22 Ligaspielen und empfahl sich damit für seine Berufung in den Profi-Kader.