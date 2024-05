So knackt Bayern Real - Hummels "macht den Unterschied"

IMAGO/Jan Huebner

Erik Meijer blickte auf die CL-Duell des FC Bayern und des BVB

Für den FC Bayern und Borussia Dortmund stehen die Halbfinal-Rückspiele in der Champions League an. TV-Experte Erik Meijer sprach vor den Duellen über die Chancen der beiden Fußball-Bundesligisten.

In seiner "kicker"-Kolumne warnte Meijer seinen Ex-Klub FC Bayern vor den Königlichen. "Real Madrid hat in München wieder mal gezeigt, warum es Rekordsieger der Königsklasse ist", schrieb er mit Blick auf das 2:2 im Hinspiel.

Der 54-Jährige ergänzte: "Erneut kamen sie schwer rein, doch sie brauchen nicht viele Momente. Wenn der Gegner, wie diesmal Bayern, die Tür einen Spalt öffnet, sind die Spanier da."

Die Stimmung im Estadio Santiago Bernabeu könne sich der FC Bayern zu Nutze machen. Das Stadion könne zwar "eine große Wucht" entwickeln und "Gegner quasi erdrücken". "Es kann und wird aber auch die eigene Mannschaft nach vorne pushen", betonte Meijer.

Daher solle der FC Bayern auf Konter lauern. "Also können die Münchner tiefer stehen, sodass sie zum einen den schnellen Real-Spitzen keine Räume bieten wie vor dem 0:1 und zum anderen selbst über Harry Kane als Wandspieler und dann zum Beispiel Leroy Sané oder Jamal Musiala ins Umschaltspiel kommen", gab Meijer die Marschroute vor.

Meijer schwärmt von BVB-Star Hummels

Den BVB sieht Meijer gegen Paris Saint-Germain in der leichten Favoritenrolle. "In Dortmund habe ich keine PSG-Mannschaft gesehen, vor der man sich fürchten muss", kommentierte er den 1:0-Sieg des Revierklubs im Hinspiel.

Auch in Paris werden die Schwarz-Gelben ihre Chancen bekommen. Besonders wichtig sei jedoch eine "leidenschaftliche und schlaue" Verteidigung. "Sinnbildlich dafür: Mats Hummels! Was soll er nicht alles sein: langsam, alt … Leute, habt ihr gesehen, wie er Kylian Mbappé mit einer sauberen Grätsche überrascht hat? Hummels macht in der Königsklasse den Unterschied", schwärmte Meijer.