Real Madrid laut Laimer "ein absolutes Phänomen"

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bayern-Profi Konrad Laimer im Hinspiel gegen Real Madrid

Der FC Bayern muss für den Einzug ins Champions-League-Finale am Mittwoch gegen Real Madrid gewinnen. Eine Mammutaufgabe, aber die einzige Chance, eine titellose Saison doch noch zu verhindern. Konrad Laimer fühlt sich bereit für das Duell mit Kroos und Co.

Das 2:2 im Hinspiel war eine der stärksten Leistungen des FC Bayern in den vergangenen Wochen. Und doch ist die Hürde für den Traum vom Finale in Wembley nicht kleiner geworden. Am Mittwoch muss ein Sieg gegen Real Madrid her.

Einer der stärksten Bayern-Spieler beim Hinspiel in der Münchner Allianz Arena war Konrad Laimer. Vor dem Rückspiel zeigte er sich beim "SID" zuversichtlich: "Wenn wir unsere Chancen nutzen, können wir natürlich auch im Bernabeu gewinnen - ich glaube fest daran."

FC-Bayern-Spieler Laimer: Real Madrid "ein absolutes Phänomen"

Egal für welches Team das Fußball-Herz schlägt, es wird wohl ein echter Leckerbissen. "Jeder Fußballfan auf der Welt kann sich auf Mittwochabend freuen", versprach Laimer. Der Österreicher nimmt sich da in Sachen Vorfreude nicht raus: "Das sind genau die Spiele, für die man jeden Tag hart arbeitet und von denen man schon als kleiner Junge geträumt hat."

Mit Real Madrid wartet auf den FC Bayern aber wohl der schwerstmögliche Gegner. Die Königlichen schmissen zuletzt ManCity und Pep Guardiola aus dem Turnier. Laimer lobte Real in den höchsten Tönen.

Madrid sei "ein absolutes Phänomen. Man denkt in einzelnen Sequenzen in den Spielen immer wieder: Man hat viel Platz und eigentlich die Kontrolle. Dann lassen sie aber aus dem Nichts für wenige Sekunden ihre Weltklasse, die sie individuell haben, aufblitzen, überrennen dich und – zack - kassierst du ein Gegentor", sagte der 26-Jährige.

Laimer ergänzte in Bezug auf die Stärken der Madrilenen: "Du musst jede Sekunde aufmerksam sein – wenn du auch nur einen Moment nicht bei der Sache bist, kannst Du schon einen Gegentreffer kassieren."