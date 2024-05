Rückkehr zum FC Bayern? Flicks Zukunft "noch nicht klar"

IMAGO

Hansi Flick wird mit einer Rückkehr zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Nach der Absage von Ralf Rangnick flammten die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Hansi Flick zum FC Bayern wieder auf. Entschieden ist offenbar nicht, wo der ehemalige Bundestrainer zukünftig an der Seitenlinie steht.

Klar scheint allerdings: Berichte, Flick stand kurz vor einem Engagement beim FC Barcelona, entsprechen nicht der Wahrheit. "Es stimmt, dass Barca-Präsident Joan Laporta, der letztendlich die Entscheidungen trifft, ein sehr guter Freund von Berater Pini Zahavi ist, und dass dieser viel Druck auf Laporta ausgeübt hat, damit Hansi Flick nach Barcelona geht", schrieb der italienische Journalist Matteo Moretto in einem Beitrag für Fabrizio Romanos "Daily Briefing".

"Sehr nah" sei ein Flick-Wechsel nach Katalonien aber nicht gewesen. "Dieser Vorschlag wurde Laporta unterbreitet, aber Flicks Profil hat nicht alle in Barcelona überzeugt", so Moretto. Wie es für Flick nun beruflich weitergeht sei "noch nicht klar", betonte der Reporter.

Der 59-Jährige hatte im September 2023 seinen Hut beim DFB nehmen müssen. Seitdem ist Flick ohne Anstellung. Zuletzt hieß es aber, er wolle zur kommenden Saison eine neue Herausforderung an der Seitenlinie annehmen.

Kein Kontakt zwischen Hansi Flick und dem FC Bayern?

Übereinstimmenden Berichten zufolge kann sich Flick ein Comeback beim FC Bayern gut vorstellen, zumal Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, mit dem bei seinem ersten Engagement in München zu Konflikten kam, inzwischen nicht mehr im Amt ist.

"Bild" vermeldete jedoch, zwischen dem FC Bayern und der Flick-Seite gebe es noch keinen direkten Kontakt.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sprach sich zuletzt für eine Lösung mit dem Ex-Coach an der Säbener Straße aus. Der Weltmeister von 1990 betonte gegenüber RTL/ntv und sport.de die "großen Sympathiewerte", die Flick noch beim FC Bayern genieße. Stünde er in der Verantwortung, würde er "so schnell wie möglich alles versuchen, um Hansi Flick zu holen", so Matthäus.