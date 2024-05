Schalke-Abgang? Geraerts spricht über Zukunft

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Bleibt Karel Geraerts dem FC Schalke 04 treu?

Nächster Wechsel auf der Trainerbank? Karel Geraerts vom FC Schalke 04 hat erneut über seine Zukunft beim FC Schalke 04 gesprochen.

"Wenn wir auf derselben Seite stehen, sehe ich keine großen Probleme. Ich habe ja auch noch Vertrag und ich bin gerne hier. Man weiß, was im Fußball passieren kann. Aber die Organisation hier ist sehr professionell, die Fans sind sehr leidenschaftlich. Viel bessere Voraussetzungen kannst du als Trainer nicht haben", sagte der Belgier am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Nachholspiel gegen den VfL Osnabrück in der 2. Bundesliga.

Geraerts vermied zuletzt mehrfach ein klares Bekenntnis zu Schalke. Hintergrund ist wohl das Interesse des FC Brügge. Beim belgischen Top-Klub schaffte der 42-Jährige einst den Durchbruch zum Profi, auch seine Familie lebt dort.

Zunächst steht für Schalke gegen Osnabrück aber ein weiteres wichtiges "Endspiel" im Kampf um den Klassenerhalt an. Gewinnen die Königsblauen, sind sie gerettet und die Niedersachsen abgestiegen. Die Besonderheit: Die Partie am Dienstag (18:30 Uhr) muss auf neutralem Boden im Stadion des FC St. Pauli und ohne Fans ausgetragen werden.

FC Schalke 04 will "Kapitel schließen"

Die Verschiebung der ursprünglich für Samstag geplanten Partie war notwendig geworden, weil die Stadt Osnabrück das Stadion an der Bremer Brücke aufgrund baulicher Mängel der Dachkonstruktion gesperrt hat.

"Es ist speziell und erinnert an die Corona-Zeit. Es ist für mich schwer zu verstehen, dass wir das nicht anders organisieren können", sagte Geraerts mit Blick auf das "Geisterspiel" in der Hansestadt.

"Die Mannschaft, die sich mental am besten auf diese Situation einstellen kann, wird sich durchsetzen", erklärte der S04-Coach. "Das Training war gut, die Mannschaft ist bereit. Es kann keine größere Motivation geben. Wir können das Kapitel schließen."