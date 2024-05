Ablöse für neuen Werder-Boss enthüllt

IMAGO/David Inderlied

Peter Niemeyer kehrt als Fußball-Chef zu Werder Bremen zurück

Werder Bremen holt Peter Niemeyer in der Rolle als Leiter Profifußball zurück an den Osterdeich. Der Ex-Profi tritt seinen Dienst am 1. Juli an - und kostet den Bundesligisten eine Ablöse.

Nach "Bild"-Informationen fließen rund 100.000 Euro an Niemeyers Noch-Arbeitgeber Preußen Münster. "Ich kann nur versichern, dass wir nicht die Caritas sind", kommentierte SCP-Präsident Dr. Bernward Maasjost den Bericht des Boulevard-Blatts, ohne die Höhe der Summe zu bestätigen.

"Peter ist auf dieser Position unser absoluter Wunschkandidat. Menschlich wie fachlich bringt er für die Rolle bei Werder alles mit. Seine Erfahrungen als Spieler, aber auch als Sportchef und Geschäftsführer werden uns mit Sicherheit weiterhelfen", sagte Niemeyers Vorgänger Clemens Fritz, der zur kommenden Saison den Posten von Frank Baumann als Geschäftsführer Fußball bei Werder übernimmt.

Niemeyer ist aktuell als Sport-Geschäftsführer in Münster tätig. Dort leistet er seit einigen Jahren gute Arbeit, der Drittliga-Aufsteiger liegt zwei Spieltage vor Saisonende sogar auf Aufstiegskurs.

Der 40-Jährige werde sich künftig bei Werder Bremen "intensiv um die Belange im Profibereich kümmern, einen engen Austausch mit der Mannschaft, dem Funktionsteam und dem Trainerteam haben und dort Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen", teilte Fritz mit.

Werder Bremen hat Niemeyer "sofort gereizt"

Niemeyer erklärte: "Ich freue mich sehr, dass ich in der Funktion des Leiters Profifußball nach Bremen zurückkehren kann. Ich habe viele positive Erinnerungen an Werder, und als der Verein mit der Anfrage auf mich zukam, hat mich das sofort gereizt."

"Ausschlaggebender Punkt" für ihn sei auch die Zusammenarbeit mit Fritz gewesen, so der neue Werder-Funktionär. "Allerdings war mir in dem gesamten Prozess sehr wichtig, dass wir mit Preußen Münster eine vernünftige Lösung finden, da ich dort auf eine herausragende Zeit mit tollen Leuten zurückblicke, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe große Lust auf die neue Aufgabe und habe mich ganz bewusst für diesen Schritt entschieden."

In Münster ist Niemeyers Nachfolge bereits geklärt. Ole Kittner übernimmt die sportliche Gesamtverantwortung, wie der Verein mitteilte. "In einem von großem Vertrauen geprägten Miteinander habe ich gegenüber den Verantwortlichen die Anfrage von Werder Bremen und meinen Wechselwunsch offen und frühzeitig mitgeteilt und bin den Entscheidern sehr dankbar, dass sie mir diesen Karriereschritt und den Sprung in die Bundesliga ermöglichen", wurde Niemeyer in der Mitteilung des SCP zitiert.