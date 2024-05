Medien: United öffnet Tür für Sancho-Transfer

IMAGO/Hesham Elsherif

Wechselt Jadon Sancho fest zum BVB?

Gute Nachrichten für den BVB: Der englische Rekordmeister Manchester United hat einem Medienbericht zufolge beschlossen, Jadon Sancho im kommenden Sommer zu verkaufen. Ob Borussia Dortmund zuschlägt, ist damit allerdings noch lange nicht beantwortet.

Die sprichwörtlichen Sterne hat Jadon Sancho in der Rückrunde zwar nicht für den BVB vom Himmel gespielt, allerdings deutete der Engländer im schwarz-gelben Trikot an, dass in ihm immer noch ein Spieler steckt, der sogar auf der großen Champions-League-Bühne den Unterschied machen kann.

Das ist auch den Verantwortlichen von Manchester United nicht verborgen geblieben. Sie sollen die Auftritte des Leihspielers mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. Das aber nicht in der Hoffnung, dass Sancho diese Leistungen auch im United-Trikot zeigt. Vielmehr hat sich ihr Wunsch erfüllt, dass der 24-Jährige seinen Marktwert in Dortmund wieder gesteigert hat.

Von diesen Entwicklungen hinter den Kulissen berichtet die "Daily Mail". Dort heißt es, einige United-Verantwortlichen seien in der vergangenen Woche nach Deutschland gereist, um das Gespräch mit Sancho zu suchen. Nach diesem Austausch sollen sie entschieden haben, den Flügelstürmer im kommenden Sommer zu verkaufen.

BVB will bei Jadon Sancho "alles versuchen"

Nicht ganz dazu passen die Aussagen von United-Trainer Erik ten Hag, der am Montag erklärte, sein Klub sei "nah dran" und habe schon mehr Spiele gesehen, in denen Sancho "ein gute Leistung gezeigt hat". Wie viel diese Wertschätzung des Niederländers wert ist, bleibt allerdings abzuwarten. Auf der Insel wird fest damit gerechnet, dass ten Hag seinen Job noch im Mai verlieren wird.

"Wir werden sehen, was im Sommer passiert", ließ der Coach womöglich auch daher eine konkrete Antwort nach Sanchos Zukunft offen. BVB-Sportchef Sebastian Kehl äußerte sich dazu am Wochenende klarer, als er im "Welt"-Interview meinte: "Wir werden natürlich alles versuchen."

Entscheidend bei einem möglichen Sancho-Transfer zum BVB dürfte die Ablöseforderung der Red Devils sein. Ausgezahlt hat sich zumindest die Leihe für sie jetzt schon. Die "Daily Mail" schreibt, dass weitere Bonuszahlungen durch den Halbfinaleinzug in der Königsklasse fällig wurden. Ob das erst der Anfang oder schon das Ende des Geldflusses von Dortmund nach Manchester ist, werden die kommenden Wochen zeigen.