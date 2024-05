PSG-Ultras planen Pyro-Show und Platzsturm

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Die PSG-Fans ließen es schon bei ihrem BVB-Gastspiel krachen

Die Ultra-Gruppierungen von Paris Saint-Germain planen rund um das Champions-League-Halbfinalrückspiel gegen den BVB am Dienstagabend offenbar eine "geordnete Eskalation". Von den Plänen der Fans berichtete am Montag der Sender "RMC".

Die PSG-Fans stehen im Rückspiel gegen den BVB am Dienstagabend im Prinzenparkstadion unter besonderer Beobachtung der UEFA. Nach diversen Pyro-Vergehen in den vergangenen Spielen wird weiteres Zündeln vom Dachverband mit einer Tribünen-Sperre belegt werden. Das ist den Ultra-Gruppierungen des französischen Spitzenklubs allerdings egal.

Wie der Sender "RMC" berichtet, nehmen die PSG-Ultras die Sperre im ersten Champions-League-Heimspiel der Saison 2024/25 in Kauf. Sie haben demnach für das Duell gegen den BVB eine große Pyro-Show geplant, die direkt vor Anpfiff stattfinden soll.

BVB hat alle Trümpfe in der Hand

Darüber hinaus plant das Pariser Ultra-Kollektiv dem Bericht zufolge einen Platzsturm, sollte ihre Mannschaft trotz der 0:1-Niederlage im Hinspiel doch noch in das Finale einziehen. Dieser Platzsturm solle jedoch in geordneten Bahnen ablaufen, heißt es. Was das genau bedeutet und ob das überhaupt möglich ist, bleibt abzuwarten.

Der BVB jedenfalls wird alles daran setzen, dass es nicht dazu kommt. Nach dem 1:0-Sieg im ersten Vergleich in Dortmund halten die Schwarz-Gelben alle Trümpfe in der Hand. Schon mit einem Unentschieden lösen sie das Wembley-Ticket.

Gleichwohl ist die Heimstärke der Pariser ein nicht zu unterschätzender Faktor. Von 24 Partien im Prinzenpark in dieser Saison verlor der französische Serienmeister nur zwei. Allerdings, und das darf die Gäste aus dem Ruhrgebiet durchaus zuversichtlich stimmen, spielte PSG auf dem eigenen Rasen auch satte sieben Mal remis.

Kommt am Dienstag Nummer acht hinzu, würde der erste Finalteilnehmer der Champions-League-Saison 2023/24 Borussia Dortmund heißen.