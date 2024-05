Kehl lässt mit Kampfansage an PSG aufhorchen

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl

Am Dienstagabend findet das entscheidende Rückspiel im Halbfinale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund statt. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl versprühte vor dem Abflug in Richtung französische Hauptstadt am Montagvormittag viel Selbstvertrauen.

Nach dem 1:0-Erfolg von letzter Woche Mittwoch steht für den langjährigen BVB-Profi fest, wohin die Reise am Dienstagabend gehen soll.

"Wir stehen im Halbfinale der Champions League und haben uns in der letzten Woche eine gute Voraussetzung geschaffen, den Traum von Wembley weiterleben zu lassen. [...] Jetzt wollen wir den nächsten Schritt machen. Das ist unsere Aufgabe", so der 44-Jährige, der selbst 35 Champions-League-Spiele für den BVB bestritten hatte, gegenüber einer Medienrunde.

Der Dortmunder Sportdirektor versprach allen BVB-Anhängern, dass die Mannschaft "große Lust und Hunger" habe, die Auswärtsaufgabe in Paris zu meistern und sich so für das erste Endspiel in der Königsklasse seit 2013 zu qualifizieren.

"Europaweit würden wir bei einem Weiterkommen noch mehr in den Fokus rücken. Das Finale wäre sicherlich auch wirtschaftlich eine tolle Sache und natürlich auch für unsere Fangemeinde. In Wembley könnten wir die Geschichte noch einmal neu schreiben", meinte Kehl vor der Abreise in die französische Hauptstadt.

BVB trifft zum vierten Mal auf PSG

Kehl ließ allerdings auch keinen Zweifel daran aufkommen, dass er einen wahren Sturmlauf des PSG-Starensembles erwartet, welches vor einer Woche noch knapp in Dortmund verloren hatte.

"Sie werden natürlich versuchen, dieses Heimspiel unbedingt zu gewinnen. Paris hat das Selbstvertrauen, zu Hause alles regeln zu können. Trotzdem: Sie haben eine Menge Respekt vor uns. Ich glaube, den haben wir uns letzte Woche erarbeitet", führte Kehl aus.

Die Partie am Dienstagabend ist bereits das vierte Aufeinandertreffen zwischen PSG und dem BVB in der laufenden Champions-League-Saison. Die bisherigen Vergleiche endeten aus Dortmunder Sicht mit 0:2, 1:1 und 1:0.