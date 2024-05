FC Bayern kassiert nächste Absage von Trainer-Kandidat

IMAGO/Ben Roberts

Julen Lopetegui (r.) zieht es wohl nicht zum FC Bayern

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Cheftrainer Thomas Tuchel hat sich der FC Bayern offenbar eine weitere Absage eingehandelt.

Wie "The Athletic" sowie "Sky" übereinstimmend berichten, traten die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters am Montag in Kontakt zum vereinslosen Julen Lopetegui.

Der 57 Jahre alte Spanier gab den Münchnern demnach aber vorerst einen Korb. Denn: Er soll sich den Berichten zufolge für einen Wechsel zu Premier-League-Klub West Ham United entschieden haben und dort Teammanager David Moyes beerben. Die Hammers belegen in Englands Eliteklasse derzeit den neunten Tabellenplatz.

Am Sonntag hatte auch die "Süddeutsche Zeitung" über das Interesse des FC Bayern an Lopetegui und seine angepeilte England-Rückkehr geschrieben. Er hatte sich im Sommer 2023 in gegenseitigem Einvernehmen von seinem Ex-Klub Wolverhampton Wanderers getrennt.

Lopetegui soll sich erst seit einigen Tagen auf der Trainerliste des FC Bayern befunden haben, die zuletzt immer kürzer geworden war. Österreichs Nationalcoach Ralf Rangnick, mit dem schon eine Einigung bestanden haben soll, sagte dem Tabellenzweiten der Bundesliga ab und bekannte sich zu seinem aktuellen Arbeitgeber und dem Projekt in der Alpenrepublik.

FC Bayern kassiert zahlreiche Absagen

Zuvor hatten sich auch Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) sowie Bundestrainer Julian Nagelsmann entschieden, ihre aktuellen Posten zu behalten und nicht zum FC Bayern zu wechseln. Gehandelte Übungsleiter wie Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Unai Emery (Aston Villa) oder Roberto De Zerbi (Brighton & Hove Albion) stehen ebenfalls wohl nicht zur Verfügung.

Zuletzt wurde im Umfeld des Champions-League-Halbfinalisten daher schon über eine mögliche Übergangslösung auf der Trainerbank spekuliert, ehe man im kommenden Jahr einen neuen Anlauf bei einem Wunschkandidaten starten könnte.

"Wir suchen einen Trainer, der mit uns mittel- und langfristig arbeitet. Das verfolgen wir weiter", stellte Sportvorstand Max Eberl hingegen am Sonntag bei "Welt TV" klar.

Gespräche soll es mit dem Management von Erik ten Hag gegeben haben, dem bei Manchester United die Entlassung droht. Zudem soll eine Rückkehr von Ex-Coach Hansi Flick ein Thema sein.