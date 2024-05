Bayern-Sorgenkind zurück im Lauftraining

IMAGO/Mladen Lackovic

Kingsley Coman arbeitet an seinem Comeback für den FC Bayern

Die turbulente Saison des FC Bayern ist auch von vielen verletzungsbedingten Rückschlägen geprägt. Ein Sorgenkind konnte nun immerhin wieder das Lauftraining aufnehmen.

Kingsley Coman macht einen "ersten Schritt zum Comeback", wie der FC Bayern am Mittwochmittag mitteilte. Der Flügelstürmer drehte am Vormittag auf dem Trainingsplatz erstmals seit seiner Verletzung einige Runden.

Der 27-Jährige hatte sich im Heimspiel der Münchner gegen den 1. FC Köln (2:0) vor gut drei Wochen eine Muskelverletzung in den rechten Adduktoren zugezogen. Die genaue Ausfallzeit hatte der Klub daraufhin nicht verlauten lassen, sondern nur von "mehreren Wochen" Pause gesprochen.

Zuletzt hatte die französische Zeitung "L'Équipe" noch vermeldet, dass dem Angreifer eine noch längere Pause drohe als gedacht. Demnach sei nicht nur das vorzeitige Saison-Aus möglich, sondern auch die Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland.

Coman fehlt dem FC Bayern immer wieder

Ob Kingsley Coman in den verbleibenden Partien des FC Bayern in dieser Saison noch einmal zum Einsatz kommt, ist derweil aufgrund des dicht getakteten Zeitplans fraglich.

Der in der Bundesliga entthronte Rekordmeister spielt am Mittwoch (21:00 Uhr) im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid, vier Tage später steht das letzte Heimspiel der Saison an, wenn der VfL Wolfsburg in der Bundesliga zu Gast ist. Am 18. Mai endet die Liga-Saison mit einem Auswärtsspiel in Hoffenheim, ein mögliches Champions-League-Finale findet am 1. Juni in London statt.

Kingsley Coman war in der laufenden Spielzeit von gleich mehreren Verletzungen zurückgeworfen worden und zählte somit nicht zu den tragenden Akteuren. Ende der Hinserie stoppte ihn ein Muskelfaserriss, nach dem Jahreswechsel ein Innenbandriss im Knie. Auch aufgrund der nun überstandenen Adduktorenverletzung kommt er auf lediglich 15 Startelf-Einsätze in der Bundesliga.