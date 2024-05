Von diesen Faktoren macht Hummels seine Zukunft abhängig

IMAGO/Revierfoto

Mats Hummels kann mit dem BVB ins Champions-League-Finale einziehen

Der Vertrag von Mats Hummels läuft nach der aktuellen Saison bei Borussia Dortmund aus. Nun hat der BVB-Verteidiger deutlich gemacht, wovon er seine Zukunft abhängig machen wird.

Mats Hummels will sich so kurz vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain (Dienstag, 21:00 Uhr) nicht festlegen, ob er auch nach der Saison bei Borussia Dortmund spielt. "Ich möchte das sehr spät entscheiden", sagte der BVB-Profi auf der Pressekonferenz in Paris: "Der Verein war damit einverstanden."

Hummels erklärte allerdings, dass er seine Entscheidung vor allem von zwei Aspekten abhängig machen will. Zum einen zählt das Sportliche: "Ich möchte schauen, was mein Körper für Signale gibt." Zum anderen habe er auch sein Privatleben im Blick: "Mein Sohn geht im Sommer zur Schule. Es ist wichtig, dass sich das vereinbaren lässt."

Der 35-Jährige hatte schon im Vorjahr die Entscheidung über einen Verbleib sehr spät getroffen, damals verlängerte er bei den Schwarz-Gelben.

Hummels lobt zwei BVB-Kollegen

Der Fokus liegt bei Hummels vorerst voll und ganz auf dem Einzug ins Königsklassen-Finale, das er bereits je einmal mit Dortmund und dem FC Bayern erreicht hat. Nachdem Hummels bei der Generalprobe, beim 5:1-Sieg in der Liga gegen den FC Augsburg, geschont wurde, winkt ihm nun sein 65. Champions-League-Spiel für den BVB. Gegen PSG muss er sich dann vor allem um Superstar Kylian Mbappé kümmern.

"Das wird die Hauptaufgabe sein, wenn er wieder auf der Neun beginnt", so Hummels auf der Pressekonferenz: "Das schafft man nur als Mannschaft. Er hat ein unnachahmliches Tempo, das er schlau einsetzt." Um den Franzosen herum gibt es beim Ligue-1-Meister aber "auch noch viele sehr, sehr gute Spieler, er ist also nur ein Teil des Ganzen. Wir müssen 90 Minuten lang hellwach sein".

Besonderes Lob sprach Hummels zudem seinen Abwehrkollegen Julian Ryerson und Nico Schlotterbeck aus.

Linksverteidiger Ryerson sei "der Traum eines Außenverteidigers", der "alles für das Team" in die Waagschale lege. Innenverteidiger Schlotterbeck sei in der Beurteilung "in den letzten Jahren viel zu schlecht" weggekommen. "Er ist ein Anführer, hat die richtige Einstellung. Fußball-Deutschland wird noch viel Spaß an ihm haben. Wenn er jetzt noch Offensiv-Kopfbälle trainiert, bin ich vollends mit ihm zufrieden", fügte Hummels mit einem Schmunzeln hinzu.