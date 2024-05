Guardiola-Management reagiert auf Bayern-Gerüchte

IMAGO/David Blunsden

Pep Guardiola wird nicht zum FC Bayern zurückkehren

Bekommt der FC Bayern nach den Absagen der letzten Wochen mit Pep Guardiola doch noch einen Weltklasse-Trainer? Das Management des Spaniers reagierte nun auf die spektakulären Rückkehr-Gerüchte.

Pep Guardiola wird nicht zurück zum FC Bayern wechseln. Das hat das Management des Star-Trainers gegenüber "Sky" erklärt.

"Pep trägt den FC Bayern in seinem Herzen, aber will Manchester City in diesem Sommer nicht verlassen. Er ist sehr glücklich und hat einen Vertrag bis 2025. Eine Rückkehr zum FC Bayern ist keine Option", heißt es in dem Statement.

Der 53-Jährige genießt bei seinem Ex-Klub FC Bayern weiter hohes Ansehen. Der "kicker" hatte zuletzt berichtet, dass manch ein Entscheidungsträger in München von einer Rückkehr von Pep Guardiola "träumen" soll.

Jüngst hatte sich der Teammanager von Manchester City selbst in die Trainersuche des deutschen Rekordmeisters eingeschaltet. "Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit und sie werden sich sicher für den Richtigen entscheiden", sagte er bei "Sky".

Guardiola schwärmt noch immer vom FC Bayern

Der FC Bayern habe "riesige Ressourcen", die Vereinsführung werde sicher "die bestmögliche Lösung finden".

Obgleich er eine Rückkehr in diesem Sommer nach München ausschloss, hegt er weiterhin große Sympathien. "Es war sehr schön in dieser Stadt und ich habe noch immer viele wirklich gute Freunde in München", so Guardiola, der den FC Bayern zwischen 2013 und 2016 trainierte, ehe er zu Manchester City wechselte. Beim FC Bayern gewann er dreimal die deutsche Meisterschaft und zweimal den Pokal.

Zuletzt hatte sich auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus skeptisch gezeigt, dass der FC Bayern seinen einstigen Coach von einer zweiten Amtszeit in München wird überzeugen können. "Ich würde bei den Buchmachern jetzt nicht auf Guardiola setzen", stellte der TV-Experte bei "Sky 90" klar.