Van Dijk reagiert auf spektakuläre Wechsel-Gerüchte

IMAGO/Paul Greenwood/Shutterstock

Virgil van Dijk wird wohl nicht zum BVB oder FC Bayern wechseln

Borussia Dortmund und der FC Bayern zählen Medienberichten zu den Interessenten an Weltklasse-Innenverteidiger Virgil van Dijk vom FC Liverpool. Nun hat sich der Niederländer zu den spektakulären Wechsel-Gerüchten geäußert.

Virgil van Dijk wird wohl nicht so schnell in der Fußball-Bundesliga aufschlagen. "Es gibt nichts, was es zu diskutieren gibt, weil es keine Neuigkeiten gibt", zitiert das Fachportal "The Athletic" den Abwehr-Star des FC Liverpool, als dieser auf seine aktuelle Vertragssituation angesprochen wurde.

Das Arbeitspapier des 32-Jährigen läuft bei den Reds nur noch bis 2025, durch den Abschied von Teammanager Jürgen Klopp steht der Klub vor einem Umbruch im Sommer. Einen neuen Coach konnte der Klub bislang noch nicht präsentieren, sodass auch hinter der Zukunft zahlreicher Top-Stars Fragezeichen stehen.

Der "Mirror" hatte van Dijk daher zuletzt mit einem Wechsel zum BVB in Verbindung gebracht, laut dem französischen Portal "Sports Zone" zeigt angeblich auch der FC Bayern Interesse.

Liverpool-Star van Dijk will Umbruch mitgestalten

Van Dijk machte deutlich, dass zunächst die Suche nach einem Klopp-Nachfolger Priorität habe. "Ich denke, der Verein ist aktuell sehr beschäftigt, um einen neuen Teammanager zu finden", so der Innenverteidiger, der dann klarstellte: "Ich bin sehr glücklich hier und liebe den Klub. Der Fokus liegt jetzt auf den letzten zwei Spielen und dann wird der Klub den Fokus darauf legen, wer neuer Manager wird. Es wird einen Umbruch geben und ich bin Teil davon."

Als Liverpool-Kapitän wolle er die neuen Entwicklungen beim Traditionsklub aus dem Nordwesten Englands mit begleiten. "Ich will helfen, ich werde helfen und sollte helfen", so van Dijk.

Derzeit am heißesten gehandelt wird van Dijks Landsmann Arne Slot, der mit seiner Arbeit bei Feyenoord Rotterdam auf sich aufmerksam macht. Einzelheiten weiß allerdings auch der Reds-Verteidiger nicht: "Ob er der neue Teammanager wird? Es ist noch nichts bekannt gegeben worden, aber es gibt Gerüchte."