Bayern-Coach? "Am Schluss bleibt nur noch Mourinho übrig"

IMAGO/LENTHE-MEDIEN

"Es ist Wahnsinn", was beim FC Bayern passiert, sagt Mario Basler

Die Trainersuche des FC Bayern beschäftigt nicht nur die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters. Auch zahlreiche Experten und Ex-Profis rätseln über die Arbeit beim Münchner Spitzenklub. Ex-Nationalspieler Mario Basler hätte mit Thomas Tuchel weiter gemacht - und sieht nun nur noch eine Möglichkeit.

"Welcher Trainer sagt, ich komme jetzt als geplante Nummer sieben und nicht als Nummer eins?", fragt der ehemalige Bayern-Profi Mario Basler in seinem Podcast "Basler ballert". Der 55-Jährige kommt nur auf eine mögliche Antwort: "Am Schluss bleibt nur noch Mourinho übrig und dann holen sie den doch für ein Jahr."

Der portugiesische Star-Trainer war bereits kurz nach der Entscheidung des FC Bayern, sich zum Saisonende von Thomas Tuchel zu trennen, als dessen möglicher Nachfolger gehandelt worden. Wirklich heiß scheint ein Engagement von José Mourinho in München allerdings nicht zu sein.

"Bild" zufolge stößt Mourinhos Spielstil bei den Verantwortlichen an der Säbener Straße nicht unbedingt auf Gegenliebe. Zudem eckte der exzentrische Coach bei seinen bisherigen Stationen immer wieder an. Berichten zufolge soll sich der im Winter bei der AS Roma entlassene Trainer einen Wechsel nach München allerdings durchaus gut vorstellen können.

Trainersuche beim FC Bayern: "Das ist Wahnsinn, was da passiert"

Basler zufolge hat sich der FC Bayern unterdessen inzwischen "die große Chance" verbaut, "dass Tuchel doch noch das eine Jahr durchzieht". Man hätte sich mit dem scheidenden Bayern-Trainer "einfach hinsetzen" und reden sollen. "Dann hätte man die ganzen Baustellen nicht aufmachen müssen."

Am vergangenen Wochenende bestätigte die Bayern-Führung allerdings, dass es zu einer Tuchel-Kehrtwende nicht kommen wird. "Sollen sie irgendeinen backen, keine Ahnung. Das ist Wahnsinn, was da passiert", übte Basler Kritik.

Vorerst richtet man beim FC Bayern ohnehin alles auf das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid (Mittwoch, 21:00 Uhr) aus.

"Gegen Real Madrid ist es für mich ein 50:50-Spiel. Bayern war im Hinspiel klar die bessere Mannschaft. Sie hätten es eigentlich auch verdient gehabt zu gewinnen. Aber gegen Real hast du es erst geschafft, wenn das Spiel auch abgepfiffen ist und du gewonnen hast", so der 30-fache Nationalspieler.