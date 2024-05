Union Berlin macht ersten Trainer-Kandidaten aus

IMAGO/Grant Hubbs

Heuert Bo Svensson bald schon wieder in der Bundesliga an?

Der vom Abstieg bedrohte Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin setzt nach der Entlassung von Nenad Bjelica erneut auf U19-Trainer Marco Grote. Zur nächsten Saison könnte allerdings ein alter Bekannter aus der Bundesliga übernehmen.

Der ehemalige Mainzer Cheftrainer Bo Svensson bleibt nach Angaben von "Sky" Kandidat beim 1. FC Union Berlin. Der TV-Sender hatte schon vor der 3:4-Niederlage der Köpenicker am vergangenen Wochenende gegen den direkten Konkurrenten VfL Bochum berichtet, dass der Däne auf dem Radar von Union gelandet ist.

Svensson hatte nach dem Ende seiner aktiven Fußballerkarriere in Mainz Karriere als Trainer gemacht: Nach mehreren Stationen im Nachwuchsbereich und einem Intermezzo bei RB Salzburg in Österreich hatte er die Rheinhessen im Januar 2021 als Chefcoach übernommen. Die Hinrunde hatte Mainz 05 noch auf einem Abstiegsplatz beendet, unter Svensson gelang dann der Turnaround und der Klassenerhalt.

Bo Svensson auch wieder ein Kandidat in Salzburg?

In der Folgesaison verpassten die 05er als Tabellenachter nur knapp das internationale Geschäft, auch in der Spielzeit 2022/23 etablierte sich der Klub als Neunter im gesicherten Mittelfeld. Im November 2023, als Mainz erneut in der Abstiegszone taumelte, wurde die Trennung beschlossen. Seither ist der 44-Jährige ohne Anstellung im Fußballgeschäft.

Interesse wurde zuletzt aber nicht nur Union Berlin nachgesagt. Auch Red Bull Salzburg soll sich "Sky" zufolge mit einer Verpflichtung des Dänen beschäftigen.

Union Berlin geht in die verbleibenden zwei Bundesliga-Partien gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15:30 Uhr) und SC Freiburg mit U19-Trainer Marco Grote, der schon nach dem Aus von Urs Fischer interimistisch an der Seitenlinie gestanden hatte. Unterstützt wird er von Co-Trainerin Marie-Louise Eta, zudem hilft Sebastian Bönig als Assistent aus.

Nach der Niederlage gegen Bochum belegt der Hauptstadtklub den 15. Platz in der Tabelle. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt lediglich einen Zähler.