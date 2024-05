Enthüllt: FC Bayern dachte an Ex-DFB-Coach

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Auch Stefan Kuntz wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Die Führung des FC Bayern muss einen neuen Trainer für die kommende Saison suchen. Nun kommt heraus, dass sich die Münchner Verantwortlichen auch mit einem ehemaligen DFB-Trainer beschäftigt haben. Diesem winkt nun aber ein ganz anderer Job.

Beim FC Bayern wurde der Name Stefan Kuntz diskutiert, wie es in der "Sky"-Show "Transfer-Update" am Montagabend heißt.

Das Interesse an Kuntz sei zwar an der Säbener Straße nicht wirklich konkret gewesen und der 61-Jährige habe auch nicht zu den Top-Kandidaten für die Nachfolge von Thomas Tuchel gezählt. Dennoch war er Thema in den Besprechungen der Klubbosse des FC Bayern, so "Sky".

Dass sich der FC Bayern mit einer Verpflichtung von Stefan Kuntz beschäftigt, überrascht durchaus. Der einstige DFB-Stürmer hat nur wenig Erfahrung als Trainer einer Klubmannschaft, nur zu Beginn seiner Laufbahn zwischen 1999 und 2003 hatte er etwa die unterklassigen Klubs Borussia Neunkirchen, Karlsruher SC, Waldhof Mannheim und LR Ahlen betreut.

Erst ab 2016 nahm die Trainer-Karriere von Kuntz so richtig an Fahrt auf, nachdem er beim DFB auf Horst Hrubesch folgte und die U21-Nationalmannschaft übernahm. In den Jahren 2017 und 2021 konnte der 25-fache Nationalspieler jeweils mit seinen Mannschaften die U21-Europameisterschaft gewinnen.

Stefan Kuntz als Kanada-Trainer im Gespräch

Nachdem er zeitweise auch als Trainer bei der deutschen A-Nationalmannschaft gehandelt wurde, wechselte Kuntz im September 2021 zum türkischen Verband. Zwei Jahre später wurde der Neunkirchner wieder entlassen, seither ist er ohne Anstellung im Trainergeschäft.

"Sky" zufolge liegen Stefan Kuntz allerdings nun zwei konkrete Anfragen vor: So sollen sich sowohl der kanadische als auch der aserbaidschanische Verband mit dem ehemaligen DFB-Trainer beschäftigen. Vor allem mit den Kanadiern habe es bereits konkrete Gespräche gegeben.

Kanada wird seit dem Rücktritt von John Herdman im September 2023 interimistisch von dessen Co-Trainer Mauro Biello betreut.